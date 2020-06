Pays insulaire de l’océan pacifique, le Japon se caractérise par une brillante civilisation et une économie des plus solides du XXIème siècle. Petit pays par sa superficie, elle est grandiose à tous égards par sa culture et séduisante par ses paysages envoûtants. Si aller en Asie fait partie de vos projets de voyage, voici trois endroits merveilleux qui vous rendront amoureux pour toujours du Pays du soleil levant.

Île de Yakushima ou le paradis préservé

Le pays du soleil levant est célèbre pour son attitude respectueuse envers la nature. De nombreux endroits au Japon regorgent de parcs, jardins et réserves naturelles. Parmi tous ces endroits, il y a une île, elle est située à 130 kilomètres au sud de l’île de Kyushu et s’appelle l’île de Yakushima.

Si vous aimez respirer l’air frais, vivre en parfaite harmonie et fusionner avec la nature, ressentir la paix, alors cette île est spécialement pour vous. L’île de Yakushima est mondialement connue en raison de sa nature vierge. La forêt, qui occupe la majeure partie de l’île, est habitée par de nombreuses espèces d’arbres rares, telles que le cryptomeria japonica, mieux connue sous le nom de cèdre japonais.

Les arbres ici sont également connus pour être comme des centenaires. Certains d’entre eux remontent à plusieurs milliers d’années dans leur histoire. Compte tenu de la valeur de ces arbres, ainsi que de nombreuses autres espèces végétales rares, l’île a reçu en 1993 le statut de patrimoine mondial de l’UNESCO en tant que rare représentant d’une forêt tropicale bien préservée.

Un grand nombre de singes vivent ici. De plus, sur l’île, vous pouvez trouver des cascades exceptionnelles pour leur beauté et leur nature intacte, visiter de magnifiques sources chaudes, faire une promenade dans les musées et bien plus encore. L’île de Yakushima vous aidera à vous imprégner de l’harmonie japonaise. Alors si vous prévoyez un voyage au Japon, n’oubliez pas de l’inclure dans votre liste des endroits au Japon que vous devez visiter.

Le mont Fuji

Le mont Fuji est la plus haute attraction japonaise. Sa hauteur est de 3776 mètres. Il est situé à moins de quatre-vingt-dix kilomètres de Tokyo. Fuji-Yama a une forme conique presque parfaite et est considéré comme le plus beau volcan actif du monde.

Tout au long de l’histoire japonaise, elle a fait l’objet d’admiration et d’amour pour les poètes et artistes japonais. Au Japon, Fuji des temps anciens est vénéré comme sacré. On pense que chaque japonais devrait l’escalader au moins une fois dans sa vie. Le mont Fuji fait partie du parc national Fuji-Hakon-Izu.

Le Parc Kenroku-en

Le parc Kenroku-en, situé dans la ville de Kanazawa, est l’un des trois parcs japonais les plus célèbres. Conformément aux anciens canons esthétiques orientaux, pour que le parc soit considéré comme beau, il devrait avoir six avantages inhérents : immensité et solitude, maîtrise et une touche d’antiquité, eau qui coule dans des passages étroits et des vues panoramiques.

On peut imaginer qu’il est assez difficile de trouver un tel parc, où au moins trois ou quatre de ces avantages sont réunis. Et que dire du parc avec cinq ou, surtout, six vertus à la fois. Mais, Kenroku-en est un cas si rare où les six mérites esthétiques sont présents.