Bien vieillir chez soi… Même si tel est le souhait de la plupart des personnes âgées, il ne faut pas aussi oublier que la maison n’offre pas forcément des conditions de sécurité idéales pour eux. L’escalier, la salle de bain, la cuisine… tout cela peut constituer un vrai champ de mines pour les aînés si l’on ne prend pas les mesures nécessaires. Heureusement, de nombreux équipements et services ont vu le jour ces dernières années visant à améliorer la sécurité des aînés à leur domicile, comme la téléassistance. Mais plus exactement, quel est l’intérêt de ce système pour les personnes âgées ?

La téléalarme ou téléassistance : un dispositif essentiel au maintien à domicile des seniors

Avec l’âge, les besoins et la santé évoluent. Si l’on souhaite donc rester le plus longtemps possible chez soi, il est important de repenser à quelques travaux de réaménagement pour faciliter le quotidien et améliorer la sécurité. Mais, cela reste insuffisant pour garantir la sécurité des seniors.

C’est là qu’entre en jeu la téléalarme ou téléassistance. Ce système a longtemps été mal vu. Il est associé à tort à la fin de vie. Pourtant, il a été pensé simplement pour apporter une sécurité supplémentaire aux personnes âgées vivant seules chez eux. Ce dispositif est essentiel au maintien à domicile de seniors.

Un kit de téléalarme étant composé d’un bijou connecté à des services de téléassistance, cet équipement est donc une aide précieuse pour garantir la sécurité des personnes âgées. Par une simple pression sur un bouton, en cas de chute ou de malaise, l’utilisateur sera mis en contact direct avec le centre de téléassistance. Cet outil s’avère très pratique. De plus, l’installation ne nécessite pas de gros travaux et le kit peut être mis en place facilement.

Un dispositif spécialement étudié pour la sécurité et au bien-être de l’utilisateur

L’avantage des services de téléassistance est avant tout d’ordre sécuritaire. Chez les aînés, les chutes sont parfois fréquentes et peuvent avoir des conséquences graves sur leur santé. Les répercussions sont d’autant plus sérieuses lorsque la victime reste au sol plusieurs heures sans pouvoir se relever.

La téléassistance réduit considérablement ce risque. Grâce à la téléassistance, les seniors peuvent à tout moment échanger avec une équipe d’assistance. En cas de chute ou de malaise, ils peuvent, par simple pression de bouton, alerter les services dédiés. C’est donc un accessoire très pratique pour garantir la sécurité des seniors.

Outre les chutes, l’isolement des personnes âgées est aussi un véritable sujet de société. Parfois, les seniors qui choisissent de vivre dans leur domicile peuvent se sentir à un certain moment seuls ou abandonnés. La téléassistance a été pensée pour ça. Ils peuvent contacter à tout moment les services d’assistance s’ils veulent discuter un peu. La téléassistance, quant à elle, reste disponible pour apporter une écoute et un soutien. Ce dispositif participe donc au bien-être de l’utilisateur.

Un service opérationnel 24 h/24 et 7j/7

Si auparavant, la téléalarme a été pensée pour gérer uniquement les situations d’urgence : chute, malaise… Aujourd’hui, elle va au-delà de cela. Les services de téléassistance s’efforcent désormais à proposer des services disponibles 24 h/24 et 7 j/7 afin de garantir la sécurité des personnes âgées. Peu importe donc l’heure et la situation qui se présente, la téléassistance sera toujours présente pour veiller au bien-être et à la sécurité de leurs clients.

Bon à savoir : aujourd’hui, vous pouvez trouver sur le marché différents types de téléassistance. Chacun a ses propres avantages. Bien qu’elles ont toutes la même fonction de surveiller les personnes âgées, les techniques de déclenchement d’alertes diffèrent d’un système à un autre. Ce n’est pas tout ! Chaque système possède aussi un design très particulier. Des plus classiques aux designs plus sophistiqués, tout le monde y trouvera son bonheur.