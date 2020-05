État d’Afrique orientale baigné à l’est par l’océan Indien, la Tanzanie fait des sensations. Ses réserves naturelles, sa faune, sa flore laissent toujours de souvenirs dans la tête des touristes. Au-delà de ses atouts naturels qui vous permettent d’admirer la variété d’espèces animales et végétales du pays, il faut dire que la Tanzanie se fait remarquer également par son métissage culturel, ce qui fait d’elle une destination cosmopolite, une zone aux cultures diversifiées. Pour parcourir la Tanzanie au mieux, voici notre sélection des 5 lieux à découvrir coûte que coûte. Profitez-en pour nourrir votre âme. Elle en a besoin.

La province de Zanzibar

Située à 40 kilomètres des côtes, cette province est composée de plusieurs îles qui retracent les grandes cultures indiennes, britanniques et arabes. C’était en effet un grand carrefour de civilisation. Par ailleurs, la province se fait remarquer par ses plages merveilleuses. Ne vous refusez pas le plaisir de faire des excursions, des plongées, de la baignade si vous êtes intéressé(e). Pour bien profiter de la province, visitez les endroits tels que Stone Town, avec ses architectures, les Palais royaux, le Fort Arabe, etc.

Le cratère du Ngorongoro

Situé dans la région d’Arusha, plus précisément à l’intérieur du parc du Serengeti, le cratère du Ngorongoro est un tableau exceptionnel. C’est un endroit parfait pour pratiquer des pique-niques, car ouvert tous les jours, et ce, de 7h à 18h. Patrimoine de l’UNESCO, cet atout naturel est une grande cuvette résultant de l’effondrement d’un volcan suite à une éruption. La cuvette est de vingt (20) kilomètres à peu près. Sur les lieux, vous verrez les nombres animaux (les hippopotames, les zèbres, les antilopes, les buffles, etc.) qui viennent s’y réfugier. Pourquoi ? Le cratère dispose de grandes plaines d’herbacées vachement prisées des troupeaux.

Inutile par ailleurs de vous rappeler que le safari en Tanzanie est l’une de ces activités qui rendent encore plus excitante un détour dans ce pays d’Afrique orientale.

Le Musée national de Der es Salam

La ville portuaire de Der es Salam est une ville carrefour du pays. Au-delà des civilisations diverses que vous y rencontrerez, vous aurez à vous mettre plein les yeux un des plus grands joyaux du pays : le musée national de Der es Salam. Dans ledit musée, on retrouve divers objets importants, tous ayant trait à l’histoire de la civilisation de l’Afrique noire. Par ailleurs, la ville vous offre d’autres lieux attractifs comme la Baie des Huîtres, emplacement idéal pour s’exercer à la planche à voile.

La haute montagne du Kilimandjaro

Elephant on Kilimajaro mount background in National park of Kenya, Africa

Logée dans le parc naturel du nord-ouest de la Tanzanie, cette montagne est la plus haute de toute l’Afrique. Du haut de ses 5895 mètres, elle offre des images intéressantes : son sommet du nom de Kino, ses neiges qui scintillent sempiternellement, etc.

La Mosquée de Kilwa

En quittant le musée national de Der es Salam, ne perdez plus votre temps à chercher où se rendre par la suite. À près de 100 kilomètres du musée, au sud de la ville, est logée la mosquée de Kilwa. C’est un endroit incontournable de l’archipel de Kilwa. Ce site est le témoignage vivant de l’histoire tanzanienne, de ses gloires passées. En effet, de toute la côte Swahilie, le plus grand sultanat n’est rien d’autre que celui de Kilwa. Cette mosquée a l’air ancienne et elle l’est. Cependant que cet aspect ne vous empêche pas d’admirer la beauté, l’architecture des lieux. Encore que les ruines dudit bâtiment offrent un spectacle inouï à ne pas rater.