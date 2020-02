Qu’est-ce que les pieds plats

Fréquent chez les bébés et les jeunes enfants, les pieds plats sont un désordre dû au fait que les tissus du pied, maintenant les articulations, soient encore mous. Mais ces tissus se raffermissent au cours de la croissance des enfants et forment une voûte. Et cela arrive le plus souvent quand l’enfant atteint l’âge de 2 ou 3 ans. Chez certaines personnes, la formation de cette voûte intervient à l’âge adulte. Mais chez d’autres, elle ne se forme jamais. La conséquence est que la partie inférieure du pied entre en contact avec le sol lorsque le sujet est en position debout. Les pieds plats provoquent des douleurs articulaires au niveau des genoux, des dos et des genoux. En outre, ce problème peut affecter la posture et l’équilibre.

Les principaux facteurs pouvant provoquer les pieds plats

Divers facteurs sont à la base de la survenue des pieds plats. Il y a évidemment les antécédents familiaux qui sont en cause dans la plupart des cas. On note aussi certaines pathologies médicales, comme l’arthrite et le diabète, les blessures, la rupture du tendon appelée tibialis posterior, la grossesse et les voûtes molles. Les pieds plats sont également provoqués par des maladies nerveuses ou musculaires comme la dystrophie musculaire. La paralysie cérébrale peut aussi entrainer ce problème. Certaines personnes ont commencé à souffrir des pieds plats après être restées longtemps debout ou suite à la pratique d’activités sportives. En outre, la surcharge pondérale, pouvant occasionner plus de sédentarité chez certaines personnes, augmente le risque des blessures du tendon qui sont très souvent douloureuses.

Par ailleurs, le fait de porter des chaussures non-appropriées peut provoquer cette maladie. En effet, le risque de survenue des pieds plats est particulièrement grand quand les chaussures qu’on porte ne fournissent pas un support parfait de la voûte. Notez aussi que les hauts talons ont tendance à aggraver les problèmes de pieds qui existent déjà. Chez une femme qui en porte, il est possible que le pied ait du mal à s’équilibrer. Il existe des sandales spécifiques pour pieds plats qui soulagent profondément la personne qui les utilise pour se chausser. Les modèles sont nombreux. Mais il est préférable de miser sur des fabrications de qualité, comme les sandales pieds plats sandy confort.

Quelques solutions pour résoudre le problème des pieds plats ?

Vous pouvez résoudre votre problème de pieds plats en appliquant diverses solutions. Il est recommandé par exemple de faire des exercices d’étirement. Pensez également à vous reposer suffisamment et de mettre de la glace pour soulager la douleur ainsi que le gonflement.

Pour éliminer les douleurs issues des pieds plats, la prise de médicaments analgésiques peut être la solution. Optez surtout pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Le recours à la kinésithérapie est aussi une bonne option.

Après la consultation d’un professionnel, il est fort probable que ce dernier vous demande de changer vos chaussures. Il pourrait vous recommander également l’usage d’orthèses dans vos chaussures.

S’il s’agit de trouver une solution à un problème au tarse ou de pied plat douloureux chez les enfants, une situation qui est souvent la cause de la fusion de deux os ou plus du pied, le repos est essentiellement préconisée pour débuter le traitement. La pose d’un plâtre peut suivre après. Si l’intensité de la douleur est toujours la même, il est possible qu’une intervention chirurgicale soit pratiquée. Il s’agit d’une option permettant de nettoyer et de réparer les tendons ou favoriser la fusion des articulations du pied afin de les placer dans une position correcte.

Retenez que pour traiter le pied plat de l’adulte, les spécialistes tiennent compte principalement des symptômes, du degré de déformation et des objectifs de fonctionnalité. La chirurgie est pratiquée dans de rares cas.