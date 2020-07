Impossible de citer les meilleures destinations touristiques en Asie aujourd’hui sans penser immédiatement à la Thaïlande. Magnifique pays regorgeant de nombreux trésors touristiques, la Thaïlande attire des millions de touristes et d’aventuriers. La beauté et l’authenticité de ses villes et trésors touristiques, le naturel de son paysage et l’hospitalité des populations sont des éléments qui font de la Thaïlande une destination unique et convoitée. Si vous avez en projet de partir en Thaïlande pour vos prochaines vacances, alors vous avez sans doute fait le meilleur choix. Dans cet article, nous vous présentons quelques lieux incontournables et exceptionnels que vous devez absolument visiter dans l’ancien royaume de Siam.

Le Palais royal

Commençons par admirer l’architecture de l’imposant Palais royal. Situé à Bangkok, ce palais construit en 1782 par le roi Rama Ier se loge majestueusement sur la rive gauche du fleuve Chao Phraya. Il abrite la résidence royale, la salle du trône et un grand nombre de bureaux gouvernementaux. On y trouve également le temple du Bouddha d’émeraude (Wat Phra Kaeo). Chaque année, un grand nombre de touristes défilent pour admirer le style atypique et impressionnant de ce palais. Vous devez y faire un tour !

Le Temple blanc

Le Temple blanc, encore connu sous le nom de Wat Rong Khun, est un véritable bijou touristique en Thaïlande. Situé au cœur même de la ville de Chiang Rai au nord de la Thaïlande, ce temple est d’une blancheur saisissante. En effet, cette couleur serait utilisée pour symboliser la pureté du bouddhisme. Le temple est ainsi incrusté de morceaux de miroir pour suggérer la réflexion de l’illumination. Pour y accéder, les visiteurs doivent d’abord passer entre deux crocs géants, puis devant un lac parsemé de créatures des enfers. C’est une façon de se purifier avant d’atteindre la sainteté des lieux. Pour votre voyage en Thaïlande, vous devez aller au Temple blanc !

Le Parc national de Khao Yai

Ce parc est l’un des plus grands parcs nationaux de la Thaïlande. Fondé en 1962, le Parc national de Khao Yai a vu sa renommée s’imposer jusqu’à son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le parc est constitué de trois types de forêts et de plusieurs chutes d’eau. On y trouve également une faune hors du commun. On compte environ 250 éléphants sauvages vivants dans ce géant parc. Il y a également des cerfs, des ours, des cochons sauvages, des léopards, des tigres, des macaques, des gibbons, etc. Si vous aimez la nature dans toute Son authenticité, alors rendez-vous au Parc national de Khao Yai.



L’île Koh Tao

Si vous aimez la mer et les activités nautiques, alors l’île Koh Tao est faite pour vous. Situé dans le golfe de Thaïlande, cet endroit a tout ce qu’il faut pour vous faire votre bonheur. Vous avez droit à des plages idylliques avec des températures toujours idéales. C’est le paradis de la détente ! Si vous préférez les fonds marins, alors Koh Tao va encore vous plaire plus. Des requins-baleines, des raies pastenagues, des requins à pointes noires, des poissons-globes et des millions de poissons multicolores ont pris siège dans ces eaux pour votre plaisir.