Vous avez décidé de passer vos vacances à Madagascar ? Vous avez fait le bon choix ! La grande île, située au large de la côte sud-ouest de l’Afrique, est la quatrième plus grande île du monde. Son climat tropical attire chaque année des milliers de touristes venus du monde entier. Ils y vont pour admirer la beauté de cette île paradisiaque de l’Océan Indien.

Un vrai sanctuaire de la nature

Madagascar regorge de richesses extraordinaires et de paysages hors du commun. Vous vous demandez si vous parviendrez à découvrir les merveilles de cette île ? Faites confiance à une agence de voyages qui jouit d’une bonne réputation. Ciblez les zones que vous souhaitez explorer et elle organisera, pour vous, un voyage sur mesure à Madagascar. Les opérateurs locaux feront un travail remarquable afin de vous assurer un voyage mémorable. Vous pourrez alors découvrir tous les lieux incontournables des quatre coins de l’île.

Une grande partie de la flore malgache est endémique. À commencer par le « Ravinala » pouvant atteindre jusqu’à 15 mètres de haut. Sa capacité de rétention en eau lui a donné son nom « d’arbre du voyageur ». C’est l’emblème national du pays. Le « Baobab » est également l’un des arbres qui font la renommée de Madagascar. Il est aussi appelé « arbre-bouteille ». L’île abrite sept espèces de baobab parmi les dix existantes dans le monde entier.

L’isolement de l’île a fait que la majorité des espèces animales qui y vivent ne peuvent être trouvées ailleurs. Citons quelques exemples : le félin appelé « fosa », les mangoustes ainsi que d’autres invertébrés. Vous ne pouvez pas visiter Madagascar sans apercevoir les « lémuriens » qui incarnent parfois le rôle de mascotte national. Des centaines d’espèces de l’avifaune malgache sont également endémiques. Ce ne sont bien sûr que des aperçus de ce que la faune et la flore malgache, abritées dans de nombreux parcs et réserves naturelles, vous réservent.

Des coins touristiques à explorer ? Il y en a pour tous les gouts et vous ne vous en lasserez jamais. Admirez les eaux turquoise au nord du pays, avec sa côte Est qui est réputée pour sa culture de Vanille. Toujours dans le nord de l’île, ne ratez pas également le parc de la Montagne d’Ambre, les Tsingy rouges, sans oublier les trois îles paradisiaques : Nosy Be, Nosy Komba et Nosy Tanikely. Dans les hautes terres, visitez la vallée royale d’Ambohimanga, le Tsingy du Bemaraha, l’allée des Baobabs de Morondava.

Et pour finir, le Sud du pays a énormément à vous offrir. Tout au long de votre trajet, vous traverserez les rizières des hautes terres, les montagnes d’Isalo et de nombreux parcs nationaux avant de pouvoir admirer les plages splendides du grand sud malgache. Plusieurs activités vous seront proposées tout au long du voyage : les excursions, le balnéaire, l’escalade, le parapente, le surf, etc. À tout ceci s’ajouteront l’accueil chaleureux des Malgaches ainsi que leurs us et coutumes qui diffèrent d’une région à une autre, sans oublier les spécialités culinaires malgaches. Un vrai festin !