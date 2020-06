Le Bhoutan est un beau pays de l’Asie du Sud enclavé entre la Chine et l’Inde. Réputé pour son paysage époustouflant, ce pays est un endroit à visiter au moins une fois dans sa vie. Il est parfait pour passer des vacances au cœur de la nature. Découvrez sur cette page, les indispensables à faire pendant son séjour à Bhoutan.

Faire une randonnée à Bhoutan

Bhoutan est un endroit magnifique. Il est doté d’une grande richesse naturelle faisant de lui un bon cadre pour le ressourcement. D’ailleurs, ses nombreux plateaux, vallées et sommets accueillent de nombreux touristes qui se plaisent à faire les plus belles randonnées du Bhoutan. Il s’agit d’une des activités phares de ce lieu idyllique d’Asie du Sud. Il n’y a rien de tel pour découvrir les plus beaux paysages de ce pays tout en remplissant ses poumons d’air pur. Ce pays couvert à 70 % par la forêt, offre des sentiers menant les voyageurs vers les plus beaux treks du Bhoutan.

Visiter les sites emblématiques du Bhoutan

Bhoutan est réputé pour sa richesse culturelle et l’accueil chaleureux de ses habitants. Son patrimoine culturel est une mine d’or qui raconte l’histoire et la culture de ce lieu hautement touristique. Il regorge des lieux emblématiques incontournables pour passer un séjour riche en culture au Bhoutan. Ainsi, pour vivre des moments privilégiés et avoir des expériences enrichissantes, il est important de visiter les lieux touristiques du Bhoutan tels que :

Tiger’s Nest ;

Wanduephodrang ;

Dzong de Thimphu ;

Dochula Pass ;

Tongsa Valley ;

Paro Dzong ;

Punakha.

Faire du camping à Bhoutan

Pour profiter de la belle nature du Bhoutan, un séjour en camping est nécessaire. En réalité, un séjour en camping au Bhoutan est un gage de bien-être et de ressourcement au cœur de la nature. Ce qui est encore plus intéressant avec les campings à Bhoutan, ce sont les nombreuses activités de bien-être et activités touristiques qu’ils offrent. Il peut s’agir d’un circuit de plusieurs jours, de la découverte de la faune et de la flore, des formations géologiques uniques, des expériences spirituelles dans les monastères, etc. Opter pour un camping permet ainsi de faire des activités passionnantes à la découverte des terres et tradition de ce pays atypique.

Faire du tourisme culinaire à Bhoutan

La découverte du Bhoutan passe également par la découverte de sa gastronomie atypique et savoureuse. Le tourisme culinaire est l’une des activités indispensables à faire pendant son séjour à Bhoutan. Dans ce pays himalayen, on retrouve notamment des spécialités épicées. Cependant, ses hôtels s’adaptent aux désirs des touristes. Il est tout de même recommandé de déguster la spécialité réputée de ce pays. Il s’agit du « Ema Datsi », un gratin fait à base de fromage au lait de vache et du piment. Il est souvent préparé avec des œufs, des pommes de terre, des légumes et de la viande. Par ailleurs, le Phagshapa est aussi un plat populaire du Bhoutan. Il est préparé avec du gras de porc (séchés et cuits au préalable) avec du piment sec et des navets. Vos papilles gustatives mémoriseront longtemps la saveur exquise de ces repas.

En somme, pour réussir son séjour à Bhoutan, il est important de faire une randonnée, du camping, la visite des sites emblématiques et du tourisme culinaire dans ce pays.