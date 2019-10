Vous avez surement entendu parler des atouts de l’aspirateur sans sac, et vous voudriez vous en acheter un. Jusque-là, le problème ne se pose pas. Seulement beaucoup hésitent encore à cause du potentiel prix de l’appareil. Plusieurs spéculations sont autour du prix de l’aspirateur sans sac mais dans cet article, la lumière sera faite sur la question. Ainsi donc, vous saurez approximativement combien il vous faudrait pour commencer à profiter de votre machine.

Combien coûte un aspirateur sans sac ?

Face à cette question, il serait vraiment compliqué de dire que l’aspirateur sans sac coûte tel montant. En effet, il existe plusieurs modèles de ce type d’aspirateur. Nombreux sont les fabricants qui ont produit cet appareil ; et chacun d’eux a doté sa production de plusieurs spécificités. Avec cela, il est normal que le prix ne soit pas standard. Il y a aussi le fait que les aspirateurs soient classifiés. Il y en a d’entrée de gamme, de haute gamme et etc. Vu cela aussi, il est normal que ces appareils n’aient pas le même prix. Ne vous étonnez donc pas de voir deux modèles d’aspirateur sans sac qui ont l’air d’être pratiquement pareille mais qui n’ont pas le même prix.

Sachez néanmoins qu’il y a un prix moyen avec lequel vous pourriez vous acheter un aspirateur sans sac. Ce prix est compris entre 100 euros et 150 euros. Ce type d’aspirateur est généralement plus couteux que l’aspirateur avec sac.

La lumière ainsi faite, passons maintenant aux différents prix d’aspirateur que l’on rencontre souvent sur le marché.

Les différents modèles d’aspirateur sans sac et leur prix

Au nombre des nombreux modèles qu’on trouve sur https://un-aspirateur-silencieux.ovh/aspirateur-sans-sac/, on peut citer :

Le Rowenta RO8366EA

Doté d’un moteur de 750 W, cet aspirateur sans sac est idéal pour les sols durs, ainsi que pour les moquettes et tapis. Avec 180 euros, vous pouvez vous le procurer. De plus, il est bien économique en matière de consommation de l’électricité.

Le Bosch GS05 Cleann’n

Il dispose d’une brosse universelle et d’un bac de 1,5 L de capacité. Il est très bien pour le nettoyage des sols durs et fait partie de la classe A concernant la valeur énergétique. Pour l’avoir, vous aurez à dépenser un peu moins de 100 euros, soit 85 euros.

L’AmazonBasics

Caractérisé par un bac de 1,5 L, d’un moteur de 700 W, et d’un câble long de 5 m, cet aspirateur fait le bonheur de tous ses utilisateurs. Avec 60 euros maxi en promo, vous pouvez l’avoir sur le site d’Amazon.fr.

Le Philips FC9332/09

Facile à manipuler, cet aspirateur est accompagné de brosses qui rendent le travail très efficace. Très performent malgré les 650 W de son moteur, il est accessible à partir de 130 euros.

Le Sotech

Appareil très sophistiqué, il est caractérisé par un moteur de 800 W et possède un multi système cyclonique. Son bac à poussière peut contenir jusqu’à 2,5 L de déchets et il ne pèse que 4,8 kilo. Son prix est de 124 euros.