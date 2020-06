Avec son histoire, son art et sa majestuosité, la ville de Moscou fait rêver. En plus d’être entourée par les vestiges de l’État soviétique, la gigantesque capitale russe est le siège de nombreux monuments et sites historiques. C’est en effet une ville qui ne laisse personne de marbre. Cet article regroupe les meilleurs lieux ou endroits que vous pourrez découvrir à Moscou.

Le métro moscovite

Cela peut sembler assez étrange que le premier endroit recommandé dans cette ville, lors de votre voyage en Russie, soit un métro. Seulement, celui de Moscou n’a rien à avoir avec ceux que l’on rencontre habituellement. Sans aucune exagération, les stations du métro de la capitale russe ressemblent à des palais. Elles sont décorées par de magnifiques ornements muraux, des lustres fantaisistes et des piliers de marbre.

Le théâtre Bolchoï

C’est le lieu idéal pour observer des performances de classe mondiale. Datant de plus de 235 ans, le théâtre Bolchoï accueille des troupes d’opéra et de ballet présentant des œuvres classiques et modernes. L’ambiance électrisante qui y règne saura vous captiver.

Le kremlin

Situé en plein cœur de Moscou, cet ensemble composé de tours et de dômes dorés s’étend sur un grand espace. En effet, le Kremlin recouvre la colline Borovitski et est entouré de hauts murs, sur une distance de 2,25 km. Si aujourd’hui il représente le sommet du pouvoir politique russe, autrefois il faisait office de centre de l’Église orthodoxe.

Le zoo de Moscou

On y trouve des animaux de l’Arctique tels que les renards polaires et les ours polaires. Ce zoo vous permettra certainement de passer d’agréables moments de distraction en famille.

La place Rouge et la cathédrale Basile-le-Bienheureux

Mondialement connue, la Place Rouge est le point de mire de Moscou. Cette place ne doit son nom ni aux briques rouges qui l’environnent, ni au lien entre le rouge et le communisme, mais plutôt à son ancienne appellation « krasny » qui signifie beau et rouge.

Par ailleurs, la Place Rouge doit sa renommée à la basilique de Basile le Bienheureux qu’elle abrite. Cet édifice de l’architecture russe impressionne à la fois par son style, ses motifs, ses formes et son effusion de couleurs.

Le musée des beaux-arts Pouchkine

Ce musée d’art est le premier musée d’origine étrangère dans la ville de Moscou. Une vaste sélection d’œuvres européenne, principalement celles liées aux anciennes civilisations, à la Renaissance italienne et à l’âge d’or hollandais, y est exposée. On y trouve également des œuvres de Van Gogh, de Picasso, de Gauguin, de Cézanne, etc.

Le parc Gorki

S’étalant le long de la rivière Moskova, le parc de Gorki est le lieu adéquat pour faire une petite promenade, un pique pique-nique ou manger une bonne glace. À l’intérieur du parc, il est également possible de louer un vélo, de faire un tour de manège ainsi que plusieurs autres activités divertissantes. En hiver, les bassins sont gelés, ce qui offre la possibilité de faire du patinage. De quoi faire le bonheur des petits comme des grands.