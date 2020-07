Ce pays insulaire représente une destination idéale pour des vacances. Plus de deux millions d’étrangers y déposent annuellement leurs valises. Que visitent-ils sur place ? Comment profitent-ils de leur séjour ?

Découvrir les plus beaux sites du pays

Le Sri Lanka compte une diversité de splendides villes que les touristes doivent absolument visiter.

Anuradhapura représente un haut lieu saint du bouddhisme cinghalais. Inscrite au patrimoine de l’Unesco, cette cité héberge l’immense dagoba Jethawanaramaya et le temple sacré par excellence de l’île, le Sri Maha Bodhi.

mérite aussi le détour. Le fameux temple de la Dent s’y trouve. Celui-ci abrite la relique de la dent de Bouddha. Cette ville reste réputée pour ses danses et pour le festival Esala Perahera. La plupart des touristes se rendent aussi à Sigiriya. Egalement appelé le Rocher du Lion, il héberge les ruines du palais du roi Kassyapa. Les vacanciers découvrent la galerie rupestre qui présente les splendides fresques des « demoiselles de Sigiriya ». Du haut de l’ancienne forteresse locale, ils profitent d’une vue spectaculaire sur la campagne sri lankaise.

Les étrangers se rendent également dans les villes de Galle, de Jaffna et de Trincomalee pour admirer les temples de Nallur Kandaswamy Kovil et Koneswaram. Pour préparer leur voyage au Sri Lanka, les touristes peuvent solliciter l’assistance d’une agence locale. Cela leur garantit un circuit sur mesure.

Explorer les paysages idylliques du pays

La plupart des vacanciers participent à des randonnées et à des treks. Ils contemplent la riche biodiversité au niveau des rizières, des plantations de thé, des jungles, les forêts tropicales, etc. Les touristes téméraires partent à l’assaut de l’Adam’s Peak. Ils se rendent également dans le parc national d’Horton Plains et au massif des Knuckles.

Des établissements organisent des safaris pour admirer des éléphants, des buffles, des ours, des crocodiles, des paons, des oiseaux, des singes, des léopards, etc. Les vacanciers peuvent visiter les parcs nationaux de Yala, d’Uda Walawe ou de Minneriya. La plupart d’eux s’offrent également des escapades maritimes pour admirer les baleines bleues et assister aux danses magiques des dauphins.

Participer aux activités culturelles et ludiques

Le Sri Lanka organise annuellement des fêtes religieuses. L’Esala Perahera de Kandy demeure l’évènement le plus réputé. Cette grande procession dure une dizaine de jours. Elle regroupe des danseurs, des musiciens et une multitude d’éléphants.

Les vacanciers peuvent aussi se rendre à Kitulgala pour faire du rafting sur la rivière Kelani. Ils partent également surfer au niveau des nombreux spots disponibles dans la région. Ils se prélassent sur les multiples plages de l’île. Les passionnés de vélo s’offrent des balades pour une visite insolite des principales villes du pays. Les vacanciers peuvent aussi profiter de leur séjour pour s’initier à la cuisine sri lankaise. Ils découvrent les recettes locales et les ingrédients essentiels pour apprêter des plats spécifiques comme le « sambol », les « hoppers », etc.