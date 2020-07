Ce superbe pays représente une destination touristique incontournable de l’Amérique latine. Des milliers de visiteurs y posent leurs valises chaque année. Quelles surprises leur réserve ce territoire ? Que peuvent-ils découvrir sur place ? Comment profitent-ils de leur séjour ?

Partir sur les traces des mystères incas

Le Pérou regorge de fabuleux vestiges qui figurent parmi les principales attractions du pays. Deux endroits retiennent l’attention des vacanciers.

Cité par les sept merveilles du monde, le mythique Machu Picchu représente un site touristique incontournable. Cette pièce maîtresse de la cité inca se situe en haut d’une montagne. Âgée de plus de 600 ans, elle impressionne par son aspect magique. Les visiteurs prennent plaisir à se faufiler entre les ruines et à chatouiller les lamas. Sur place, ils découvrent également d’autres inventions astronomiques fascinantes comme l’Intihuatana. Cette pierre servait à calculer les solstices et les équinoxes.

Les vacanciers partent aussi admirer les lignes de Nazca. Cette énigme archéologique représente de fabuleux dessins réalisés sur le sol autour de 500 av. J.-C.. Des compagnies proposent un survol du site en avion pour mieux appréhender la splendeur de ce chef-d'œuvre exceptionnel. Les touristes s'efforcent de deviner les animaux qui se cachent derrière chacune des figures tracées ici et là.

Profiter d’un séjour plein d’aventures

La visite de la forêt amazonienne figure au nombre des activités incontournables au Pérou. Les gens se donnent souvent rendez-vous dans la ville de Tarapoto. Cette cité représente une porte d’entrée pour explorer cet univers magique.

Les vacanciers admirent la splendide végétation et les fabuleuses plantes tropicales. Ils partent aussi à la conquête du désert péruvien. L’escapade à Paracas prévoit de multiples activités amusantes et sportives comme la balade en buggy, le sandboard sur les dunes ou la baignade dans une oasis. Ces sorties représentent des moments exceptionnels de convivialité et de rencontres entre touristes de divers horizons.

Découvrir les localités insolites du Pérou

Les vacanciers partent à la découverte de Cuzco. Cette ancienne capitale de l’empire inca représente une ville assez fascinante. Elle impressionne les visiteurs par ses innombrables trésors de l’époque précolombienne. Certains d’entre eux se retrouvent enfouis sous les constructions coloniales. Cette région permet de s’imprégner de la culture locale. Le marché de Cuzco mérite également le détour. Ils assistent aussi aux spectacles de danses traditionnelles. Cela plait énormément aux vacanciers en famille.

Par ailleurs, les villages des îles Uros figurent parmi les principales attractions du Pérou. Installés sur le lac Titicaca, ils garantissent un dépaysement total. Les habitants portent des vêtements très colorés. Ils réservent un accueil chaleureux aux visiteurs. Ils n’hésitent pas à leur faire découvrir leurs maisons atypiques. Les touristes s’attardent aussi un peu à Lima. Ils profitent de leur passage pour se rendre au Parque de la Reserva. Ils s’offrent également d’agréables promenades dans les ruelles de la cité.