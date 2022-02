Que faire à Cuba ou en Équateur pendant ses prochaines vacances ?

Le Cuba et l’Équateur sont deux destinations prisées par bon nombre de touristes du monde entier. L’histoire, la culture et le paysage constituent les principales attractions de ces pays. Bien entendu, pour mieux cerner les aspects singuliers de ces deux pays, il faut les visiter. Découvrez ici quelques bonnes choses à faire pour agrémenter votre séjour à Cuba ou en Équateur.

Vacances à Cuba : un moment de grande découverte

Pays des Caraïbes, Cuba regorge de nombreuses ressources naturelles. Les touristes se bousculent aux portes de ce pays hautement exotique. Les chiffres confirment cet état de choses. En effet, Cuba a enregistré environ 4,6 millions d’entrées touristiques étrangères en 2018. C’est l’une des raisons qui ont fait qu’en 2018 déjà, Cuba fut classé 8ème dans le top 10 des pays américains les plus visités.

Une fois à Cuba, que pouvez-vous bien y faire ou mener comme activités ? Vous pouvez vous y défouler au bord de la mer. Bien que ne disposant pas d’une superficie de terre importante (moins de 110000 Km2), Cuba compte de nombreuses plages. Pour être certain de vous rendre sur l’une des meilleures plages, adressez-vous de préférence à une agence de voyage à Cuba. Les sables fins des plages cubaines vous attendent et vous caresseront la paume des pieds. Vous pourrez également prendre le temps d’admirer la beauté et écouter le son des vagues de la mer. Les moments de relaxation que vous vivrez sur une plage telle que la plage de Varadero ou de Cayo Largo n’auront rien à avoir avec vos expériences précédentes.

Sur la terre cubaine, vous visiterez l’une des villes phares du pays : la Havane. La Havane est une somptueuse ville qui se distingue par sa forme architecturale. Les bâtiments coloniaux y ont été construits et disséminés un peu partout. Du Capitole à la place de la Cathédrale en passant par le Grand Théâtre, ces lieux sont les principaux sites touristiques et historiques de la ville. Si vous êtes accompagnés de votre dulcinée, n’oubliez pas de faire un tour dans l’une des casas de musicas pour danser aux sons des musiques cubaines.

Les terres équatoriennes, un coin de paradis pour les amoureux de la nature

L’Équateur est un petit pays d’Amérique du Sud d’une richesse culturelle assez diversifiée. Ce pays est doté d’un magnifique paysage qui force l’admiration.

Quito, la capitale de l’Équateur

Au cours de votre voyage en Equateur, Quito sera votre toute première destination. Vous descendrez probablement à l’aéroport international de Quito. C’est la capitale du pays. D’ailleurs, elle vaut le détour, puisqu’elle est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Au cours de vos promenades, vous verrez à quel point cette ville est peuplée. À Quito, vous découvrirez de nombreux bâtiments, vestiges du passé colonial de la ville. Vous aurez également la chance de passer au plus près de palais gouvernemental. Ce ne sont pas Les Champs-Élysées ni la Maison Blanche, mais cela vaut le détour.

Faire une excursion au cœur des îles Galápagos

Situées près de l’océan Pacifique, les îles Galápagos constituent un espace géographique d’origine volcanique. Elles présentent une multitude d’atouts naturels. C’est, en somme, un archipel constitué de nombreux îles et îlots. L’atmosphère y est sèche et peu chaleureuse. La faune sous-marine y est abondante et diversifiée et on y trouve principalement des iguanes marins. Si vous adorez la plongée, ces îles seront pour vous un véritable eldorado. Les îles Galápagos constituent un lieu idéal pour contempler les merveilles de la nature et se revigorer en énergie physique, mentale et émotionnelle.