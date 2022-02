Pourquoi se rendre en Afrique pour ses prochaines vacances ?

L’Afrique est l’un des continents les plus accueillants et les plus beaux de la planète. Selon que vous prévoyez de vous rendre dans un pays ou dans un autre, de vastes étendues de savanes et de cours d’eau vous attendent.

Si vous êtes féru d’histoire, les sites historiques en Afrique, c’est ce qui manque le moins. Des sarcophages et pyramides de l’Égypte aux musées de l’Apartheid en Afrique du Sud en passant par l’Empire Mossi du Mali ou le Royaume du Dahomey, vous n’aurez que l’embarras du choix. Découvrez ici quelques bonnes raisons de choisir l’Afrique comme votre prochaine destination de vacances.

L’Afrique, un continent qui regorge d’une vie sauvage incroyable

L’Afrique abrite des milliers d’espèces sauvages. Des études ont démontré de la présence de plus de 1 100 espèces de mammifères et de plus de 2 600 espèces d’oiseaux. Un Voyage en Namibie par exemple vous permettra de faire du safari et d’approcher de près de magnifiques animaux à l’état sauvage.

Si cela vous dit, vous pouvez vous offrir un vol en hélico au-dessus de la savane pour admirer les troupeaux impressionnants d’animaux s’affolant au son du monstre volant. Vous contribuerez d’une façon ou d’une autre à la préservation de cette biodiversité si riche et si chère à la survie de l’homme sur terre.

Pour admirer en vrai des plages de carte postale

La meilleure façon de compléter votre itinéraire de voyage en Afrique est de passer quelques jours à vous détendre sur une belle plage. Les côtes de l’Afrique orientale et australe par exemple abritent les récifs coralliens les plus impressionnants du monde.

Réserver un billet auprès d’une agence de voyage au Kenya vous permettra notamment d’admirer les célèbres récifs coralliens du Mombasa. Vous pouvez également profiter des excursions quotidiennes de snorkeling et de plongée pour explorer la magnifique vie marine de ces régions africaines.

Pour connaître de nouvelles cultures

La culture africaine est riche et variée. Elle diffère non seulement d’un pays à un autre, mais aussi d’une tribu et d’un groupe ethnique à un autre. Ce sera pour vous une chance de côtoyer des peuples qui parlent différentes langues et pratiquent des religions d’obédiences diverses.

Vous devez vous renseigner sur les rendez-vous artistiques comme les vernissages, les concerts de musique, les publications d’ouvrages livresques, etc. Ce qui est certain, vous ne serez pas déçu lorsque vous aurez fini de faire le tour. La culture reste, à coup sûr, l’un des aspects les plus fascinants de l’Afrique.

Découvrir un continent riche en recettes culinaires

Si vous êtes à la recherche de délicieux mets exotiques, l’Afrique ne vous décevra pas. Le continent peut se vanter d’avoir l’une des cuisines les plus variées au monde. Les recettes de grand-mère revisitées ont fait place sous l’influence de mixages occidentaux à des plats raffinés et joliment présentés.

Donc, la surprise se trouve un peu partout en Afrique, que vous vous trouviez dans un restaurant VIP ou au coin d’une rue urbaine. En ce qui concerne les ingrédients, ils sont pour la plupart issus d’une agriculture locale bio. C’est pour cette raison que les recettes varient selon que l’on se trouve dans un pays ou dans un autre. En Mozambique par exemple, vous pourrez vous délecter de l’excellent poulet peri-peri.

Pour s’offrir un séjour plein d’aventures

L’Afrique est la destination idéale pour vivre un séjour plein d’aventures. Une grande variété d’activités de plein air aussi exaltantes les unes les autres sont proposées. De la plongée en cage avec des requins au Cap au parapente au large du mont Wanale en Ouganda, vous repartirez de l’Afrique avec beaucoup d’histoires à raconter à vos amis, parents et collègues de bureau, etc.

Vous avez également la possibilité de faire de la randonnée avec des gorilles, de l’escalade et de l’observation des baleines. Donc, vous avez un choix infini d’activités amusantes et passionnantes qui pimenteront votre séjour en Afrique.