L’évolution de la technologie a permis ces dernières années d’assister à l’apparition de vélos électrique. Ils sont également appelés vélo à assistance électrique. Ils connaissent un vrai succès auprès des consommateurs. C’est le cas du vélo électrique Moma Bikes d’origine espagnole sur lequel notre article portera. Vous êtes désireux de savoir les raisons pour lesquelles adopter ce vélo ? Découvrons ensemble.

Confort d’utilisation

Plusieurs raisons vont à l’avantage du confort d’utilisation que donne le vélo électrique Moma Bikes. Dans un premier temps, la hauteur de la selle du vélo Moma Bikes soit réglable. Toute personne désireuse d’utiliser ce vélo est en mesure de l’adapter à sa taille. Les vitesses de ce vélo électrique se passent aisément grâce au dérailleur TY-18 dont ce dernier est muni. Les vitesses sont au nombre de sept. La facilité dans le changement de vitesse réside dans l’usage de la manette de vitesse Shinano munie d’un poussoir comme envisager par le producteur. La manette de vitesse est assez réactive et souple. Le vélo électrique Moma Bikes dispose d’une assistance pour son utilisateur. Il existe trois niveaux d’assistance à savoir le niveau low, le niveau medium et le niveau high. Le vélo est équipé d’un indicateur qui vous informe du niveau d’assistance en cours pendant votre utilisation.

Qualité, fiabilité et robustesse

Le matériel utilisé par la marque Moma Bikes est de qualité. Les composantes de ce vélo ne sont faites que par des marques de renoms notamment KENDA, ZOOM, SHIMANO et bien d’autres encore. La fiabilité de ce vélo s’évalue au niveau des freins. En effet, les freins de vélo électrique Moma Bikes sont fiables et répondent convenablement chaque fois qu’ils sont sollicités. La robustesse du vélo s’identifie dans sa capacité à résister aux chocs. Certains éléments comme les freins, les jantes et la potence du vélo Moma Bikes sont fait en aluminium.

Le rapport qualité/prix

Le rapport qualité/prix du vélo Moma Bikes est totalement respecté. Pour un prix de 700 euros, on s’attend souvent à avoir un vélo d’une mauvaise qualité. Mais ce n’est pas le cas. En plus de la qualité des matériaux utilisés, les accessoires du vélo sont assez complets. En plus de cela s’ajoute l’esthétique du vélo, une finition soignée et une sécurité acceptable. Le seul regret qui peut être émis pour le vélo Moma Bikes est l’absence de compteur afin d’évaluer la distance parcourue. Hormis cet aspect, vous ne serez totalement satisfait de ce vélo électrique.

Lieu d’achat

Le vélo électrique Moma Bikes conquis plusieurs marchés et connaît une grande renommée. Ainsi, il se retrouve dans plusieurs points de ventes. Vous n’aurez pas de difficultés à l’obtenir dans les différents points de vente. Vous pouvez aussi obtenir ce vélo en ligne. Cela vous rendra s’en doute la vie facile. Vous pouvez à cet effet l’obtenir dans les boutiques en ligne tel qu’Amazon et Weebot. Différents modèles peuvent y être présentés. Les prix sont assez intéressants.

La garantie

La marque Moma Bikes offre une garantie sur ces produits car elle est certaine de la qualité des produits qu’elle propose. Le cadre de ce vélo est garanti à vie. En ce qui concerne le vélo en lui-même il est garanti deux ans.