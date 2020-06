La Mongolie est toujours restée dans l’ombre de ses grands voisins depuis de nombreuses décennies. Pourtant, ce pays niché entre la Russie et la Chine est une destination hors du commun. L’incroyable beauté et l’immensité de ses paysages naturels ainsi que sa culture nomade évoquent un sentiment de liberté aux 150 000 touristes qui s’y rendent chaque année. Que découvrir dans ce beau « pays au ciel bleu » d’Asie de l’Est ?

Une multitude d’activités et d’endroits à découvrir

À Oulan Bator, sa capitale, vous aurez l’impression d’être à la fois à Pékin et à Moscou. Le grand ciel bleu qui couvre une activité frénétique vous rappellera la capitale chinoise. Par contre, l’architecture très soviétique des bâtiments officiels, les statues et la belle fresque de mosaïque du mémorial de Zaïsan vous rappelleront la Russie.

Cette capitale mongolienne cache de nombreux trésors : le musée d’histoire nationale, les temples bouddhistes, l’incontournable place de Gengis Khan… Les hommes d’affaires, les moines bouddhistes, les étudiants, les nomades vêtus de leur habit traditionnel sont à l’image du mélange entre modernité et respect des traditions.

Loin du chahut de la capitale, explorez les autres territoires. La région montagneuse de l’ouest est un écrin de steppes, de forêts, de montagnes reculées et de plaines arides où règnent encore de nombreuses espèces animales : antilopes, loups, chevaux en liberté, yacks, chameaux, etc. C’est aussi une succession de lacs, de villages isolés et de chaleureux campements de yourtes.

Vivez une expérience unique lors d’un voyage sur mesure en Mongolie ! Vous aurez le privilège de passer une nuit dans une « yourte », l’habitat traditionnel des nomades mongols. Par la même occasion, vous découvrirez le quotidien et la spécialité culinaire de ces nomades qui vivent essentiellement de l’élevage.

Les chevaux mongols sont réputés pour être rapides et résistants. Découvrez lors d’une randonnée à cheval, la diversité et la beauté exceptionnelle des vallées de l’Orkhon, de Gorkhi Terelj et de l’Altaï Tavan Bogd aux paysages pittoresques. Les steppes, les montagnes, les lacs et les chutes d’eau se succèderont, permettant d’apprécier la grande richesse de la faune et de la flore. Une randonnée qui peut durer jusqu’à une dizaine de jours selon vos envies.

Le sud de la Mongolie est occupé par l’immense désert de Gobi. Cette destination incontournable occupe un tiers de la surface totale de la Mongolie. Le climat extrême, les tempêtes de sable, les camps de yourtes, les magnifiques dunes de sable appelées « Khongoryn Els », les falaises avec leurs nombreuses nuances de couleur ont fait de ce désert la région la plus touristique du pays. Il offre de nombreuses activités : visite des ruines du monastère d’Ongiin Khiid, escalade du massif lunaire d’Ikh Gazryn Chuluu…

Le désert de Gobi abrite une nature luxuriante. Ses plaines et ses chaînes montagneuses abritent des espèces animales rares comme le cheval de Przewalski, l’ours ou encore le léopard des neiges. Durant ce voyage de nombreux sites et réserves naturelles n’attendent plus que d’être visités. Venez donc passer vos vacances en Mongolie et plongez au cœur d’une nature sans limites !