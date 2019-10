La prochaine génération de consoles est dans un peu plus d’un an, et les rumeurs sur la PS5 commencent à se répandre. Sony a déjà confirmé que sa console de nouvelle génération est en cours de développement, et a même laissé passer quelques spécifications officielles avant une éventuelle révélation. Toutefois, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas. C’est pourquoi nous compilons toutes les rumeurs sur la PS5 dans cet article.

Dernières rumeurs sur la PS5

Dans un nouvel article de blog, Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainmnet, a expliqué comment la PS5 sera plus écologique que son prédécesseur.



S’adressant à GamingBolt en septembre, Tim Ash, de BoxFrog Games, a souligné l’importance de l’impact que le SSD interne de la PS5 pourrait avoir sur les temps de chargement des jeux.



Un nouveau brevet Sony montre ce qui ressemble à une console de jeu moderne et donne un aperçu du design potentiel de la PS5. Un développeur a commenté plus tard sur Twitter que le design breveté est bien le kit de développement PS5, mais son tweet a été retiré par la suite.

Date de sortie de la PS5

La plupart des signes donnent une sortie prévue pour fin 2020. Dans une prévision récente rapportée par Twinfinite, Hideki Yasuda, analyste de l’Ace Research Institute, prévoit que la console arrivera en novembre 2020 avec un prix de 499 $.

Un post 4chan d’août 2019 prétend avoir des informations d’un e-mail interne de Sony, qui dit que la date de sortie de la PS5 sera révélée lors d’une réunion spéciale PlayStation en février 2020 (la dernière réunion PlayStation était en 2016 pour la PS4 pro). Il y a une certaine préséance à ceci, comme Sony a officiellement révélé le PS4 au monde en février 2013 avant de lancer la console en novembre de cette même année.

Caractéristiques de la PS5

Dans une interview accordée à Wired, Mark Cerny de Sony a révélé plusieurs caractéristiques clés de la nouvelle génération de console Sony, qui n’a pas encore reçu de nom officiel.

La console sera alimentée par un CPU basé sur le processeur Ryzen de troisième génération d’AMD, ainsi que par un GPU personnalisé basé sur la ligne AMD Radeon Navi. Cette carte graphique permettra à la PS5 de fournir du ray tracing, une technologie d’éclairage ultra réaliste popularisée par les cartes RTX de Nvidia.

Selon un tweet de Komachi Ensaka, le GPU de 2 GHz de la PS5 pourrait doubler la puissance de la Xbox One X, et offrir des performances comparables à celles de la RTX 2080 de Nvidia. Le processeur du système permettra un son 3D plus immersif que celui de la PS4 et des résolutions allant jusqu’à 8 K. Le système sera doté d’un SSD ultra rapide pour charger les jeux. La ps5 mettra par exemple moins d’une seconde pour charger un segment de Spider-Man de Marvel contre 15 nécessaires sur la PS4 pro.

À quoi ressemblera la PS5 ?

Un brevet Sony découvert en août 2019 donne un indice sur la conception potentielle de la PS5. Les images brevetées montrent ce qui ressemble à une console de jeu en un gros bloc, avec une multitude de ports USB, un lecteur de disque et un châssis en forme de V unique qui limiterait la surchauffe de la console tout en la rendant davantage silencieuse.

LetsGoDigital a simulé son propre rendu PS5 en se basant sur les images brevetées, prouvant ainsi que la forme étrange pouvait s’avérer être une console de jeu attractive.

Sony n’a pas encore confirmé le futur design de sa console. On peut donc s’attendre à tout.

Combien coûtera la PS5 ?

La PS4 a connu un grand succès en sous-cotant la Xbox One au lancement avec son prix de 399 $, mais la PS5 pourrait ne pas être aussi abordable. Dans ses prévisions trimestrielles (telles que rapportées par Twinfinite), Hideki Yasuda, analyste de l’Ace Research Institute, prévoit que le système sera lancé pour 499 $, soit 100 $ de plus que le prix des PS4 et PS4 Pro vendus au lancement.

Jouera-t-on aux jeux PS4 sur la PS5 ?

Il semble que oui ! Dans l’interview Wired, Sony a confirmé que la PS5 sera rétrocompatible aux jeux PS4 ainsi qu’au support du casque PlayStation VR actuel. Toutefois, le jury n’a pas encore décidé si la PS5 jouera aux jeux des anciennes générations de PlayStation, comme le disaient les rumeurs d’il y a plusieurs mois.