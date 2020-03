Nous ne sommes qu’au 3ème mois de l’année 2020, mais on a enduré pleine de choses que le Nouvel An parait déjà loin. Après la déclaration de la 3ème guerre mondiale en début de cette année, on vit actuellement dans la terreur avec la pandémie Coronavirus qui continue de faire ses victimes à travers le monde. Mais le pire n’est pas encore passé. En effet, beaucoup de bouleversements vont encore s’abattre sur notre planète terre. Allons découvrir les prédictions de Nostradamus pour 2020.

Les prédictions de Nostradamuspour l’année 2020

Avec Nostradamus, on va spolier un peu la suite des événements qui vont encore succéder après cette pandémie coronavirus qui fait tant peur à tout le monde. Soyez prévenu, les prédictions sont loin d’être bonnes, mais il faut faire face à la réalité.

La Guerre mondiale

Nous avons le malheur d’accueillir l’année avec des conflits entre des pays et des états à travers le monde. D’ailleurs, Nostradamus a déjà prédit vers fin 2019 ce conflit majeur qui entraînera le monde dans la 3ème guerre mondiale. Comme vous pouvez le remarquer, cette guerre semble s’estomper avec l’arrivée de ce redoutable virus, mais ne vous y trompez pas. Le conflit va durer jusqu’en 2025 et nombreuses pertes et dégâts seront inévitables.

La hausse des extrémismes religieux

Si l’on croit aux prédictions de Nostradamus, cette guerre mondiale aurait un rapport avec les extrémismes religieux. En effet, les différents événements traumatisants et dramatiques tels que les actes de terroristes seront à l’origine des conflits internationaux.

Les inévitables catastrophes naturelles

Comme si les difficultés que l’on est en train de vivre n’étaient pas encore suffisantes. Apparemment non, car les prédictions de Nostradamus parlent encore de diverses catastrophes naturelles qui ne tarderont pas de survenir à savoir :

Le réchauffement climatique

Les inondations

Les ouragans, etc.

Avec les dangers qui guettent continuellement chaque individu, on pourrait croire qu’on fait face à son karma.

Inondations et ouragans

Savez-vous ce que la prophétie annonce pour cette année 2020 ? « Les eaux vont monter et la terre va s’effondrer sous elles ». Cela fait froid dans le dos rien qu’en y pensant, mais si l’on croit aux prédictions de Nostradamus, cela arrivera bel et bien. Et comme vous le savez probablement déjà, Nostradamus se trompe rarement dans ses prédictions. Ainsi, attendez-vous à des ouragans de catégorie 1 aux États-Unis à cause de nombreux changements climatiques. Des inondations vont anéantir plusieurs pays au cours de cette année et cela va entraîner de nombreux conflits armés.

Réchauffement climatique

Rappelez-vous ce que Nostradamus a dit dans sa prophétie : « le roi va dérober les forêts, le ciel s’ouvrira et c’est ainsi que les champs seront par brûlés par la chaleur. Selon la prédiction, la forêt amazonienne sera brûlée et cela ne manquera pas d’agrandir le trou de la couche d’Ozone. Par conséquent, la planète va encore de plus en plus être exposée aux rayons du soleil. Inévitablement, on fera face à un réchauffement climatique.