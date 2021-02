L’Indonésie et le Vietnam : deux destinations de rêve !

Dans le monde, plusieurs sont les destinations qui méritent d’être visitées autant pour leur beauté que pour leurs attraits touristiques ou encore pour leur cuisine.

C’est le cas de l’Indonésie et du Vietnam, deux pays d’Asie qui sont reconnus par les touristes comme étant des destinations de rêve. Découvrez-en davantage sur l’Indonésie et le Vietnam.

Les attraits touristiques de l’Indonésie, que faut-il découvrir ?

Les attraits touristiques de l’Indonésie

L’Indonésie est une destination idyllique constituée d’une multitude d’îles empreintes de belles et diverses couleurs. Pendant votre voyage en Indonésie, vous êtes sûr de ne pas être déçu tant les paysages sont somptueux, les habitants accueillants et le cadre fascinant. Offrez-vous donc un voyage sur l’Indonésie pour bénéficier des nombreuses merveilles qu’elle offre.

Bali

L’île qui reçoit le plus de visiteurs venus de partout dans le monde est sans doute celle de Bali. Nommée « l’île des dieux », cette île déborde de charme et de richesses. Bali est unique en son genre et séduit de ce fait bon nombre de voyageurs qui désirent s’y éterniser. Les plages reçoivent en abondance des amateurs de surf qui vont pratiquer leur activité dans la superbe mer de cette île. Les rizières de Jatiluwih sont d’une créativité si époustouflante qu’elles ne devront pas être manquées pendant votre visite à Bali.

Borobudur

Le site Borobudur en Indonésie est l’un des plus imposants sites bouddhistes au monde. Il témoigne par le biais de l’art de la culture indonésienne avec les constructions de blocs de pierres volcaniques. Ce chef-d’œuvre est également classé au patrimoine de l’UNESCO et réunit des milliers de touristes. Faites-y un tour pour mieux découvrir cet art qui n’a rien à envier aux temples d’Angkor au Cambodge.

Gili

Recherchez-vous plutôt de belles plages au sable blanc que vous ne retrouvez pas à Bali ? Les îles de Gili réalisent vos désirs avec une mer chaude et d’excellents récifs coralliens. Profitez également du fond marin et allez à la découverte de la réserve animalière sous-marine composée d’espèces telles que : des requins inoffensifs, des tortues marines, etc. Cet archipel est composé de trois majestueuses îles notamment celles de Gili Trawangan, Gili Air, Gili Meno.

Le Vietnam et ses sites touristiques

Le Vietnam et ses sites touristiques

Le Vietnam est un pays d’Asie entouré par la Chine au nord, le Cambodge au sud et encore la Chine méridional à l’est et au sud. Le pays est doté d’une superficie de 341 690 km2. Les habitants y sont très accueillants et les paysages sont exceptionnels. Tout au long de votre voyage au Vietnam, ne manquez pas de visiter certains lieux aussi beaux qu’extraordinaires. Voici pour vous 3 sites touristiques à visiter au Vietnam.

Hanoi, la capitale

Vous faites une visite touristique au Vietnam ? La capitale Hanoi, ville historique, devrait sans aucun doute figurer sur la liste de vos priorités. Elle abrite de nombreux sites touristiques réputés tels que le vieux quartier d’Hanoi, la cathédrale de Saint-Joseph, l’opéra, le mausolée de Ho Chi Minh, etc. Vous pourrez y faire du shopping et goûter aux mets traditionnels vietnamiens.

La baie d’Halong

Il s’agit de la destination touristique qui réunit le plus de visiteurs dans le pays. Elle est dotée d’énormes et de petits rochers multiformes avec une multitude de grottes. Ce lieu est paisible et est agréable pour pratiquer du kayak.

Sapa

Ville située sur des montagnes, Sapa est reconnu pour sa diversité culturelle et ses paysages accidentés. C’est une ville forte dont vous devrez connaître l’histoire si vous êtes friand de culture générale.