L'homme moderne : une question de style

De génération en génération, la perception que la société, prise dans son ensemble, a de l’homme n’a jamais été figée.

Pendant longtemps, le rôle de l’homme a été celui du père de famille, du guerrier et du pourvoyeur. Cette image de la masculinité, robuste et inflexible, a considérablement évolué au cours des dernières décennies. Désormais, l’homme ne se mesure plus simplement à sa force et à sa capacité financière. La capacité à enrichir son monde, à être un repaire et un soutien pour sa communauté, ou encore à savoir être vulnérable, sont célébrées. Et c’est une évolution qui transparaît également à travers les tendances de mode.

Les classiques, toujours indémodables

Il est presque impossible de faire fausse-route quand on se rabat sur les classiques. Le pantalon droit, la chemise sur-mesure, le gilet et les chaussures soignées. C’est un look indémodable qui continue de braver les tendances et les nombreuses révolutions du monde de la mode. Ceci dit, ce look n’a pas été entièrement imperméable aux nouveautés de notre époque.

Qu’il s’agisse de foulard, de lunettes, de boutons de manchette ou même de montre, il est désormais possible de s’approprier un style de manière subtile, mais éloquente. C’est par exemple le cas lorsqu’on choisit des blazers plutôt que des vestes ou des sneakers plutôt que des chaussures en cuir. On parvient ainsi à allier un style classique avec des tendances plus modernes.

De même, porter une montre Omega speedmaster au poignet ou des boutons de manchette de fabrication artisanale, est un moyen pratique de marquer la différence. Ce sont peut-être des accessoires, mais dans un tel contexte, ils s’érigent en pièces maîtresse du look.

Les vêtements « trendy »

Au cours des dernières décennies, la progression des marques urbaines et streetwear force le respect. Ce qui n’était à une époque qu’une sous-culture aux yeux des puristes, est très vite devenu un pan incontournable de la mode contemporaine.

L’homme moderne a sa collection de sneakers et de t-shirts. Parmi ses accessoires, on retrouve désormais des lunettes, des sacoches, des ceintures et de la bijouterie. Loin d’être des innovations spécifiques à la mode urbaine, ces accessoires y sont tout de même sublimés par des contrastes parfois surprenants.

En somme, la mode s’est considérablement démocratisée et la perception qu’on peut avoir du style de l’homme moderne continue d’évoluer à grande allure. Toujours est-il que la place des accessoires et leur rôle est indéniable. Quel que soit le style qu’on adopte, ils permettent de s’approprier pleinement sa propre identité et de marquer la différence.