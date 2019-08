Vous avez toujours rêvé de partir pour une destination authentique ? Alors découvrez le Guatemala et les raisons pour lesquelles vous devez absolument le visiter au moins une fois dans votre vie.

Richesses culturelles, paysages naturels et sites historiques, le Guatemala ne manque pas d’arguments pour faire venir les touristes à lui. Vous allez explorer et partir à la découverte d’un pays extraordinaire, et vous serez émerveillé par la beauté incomparable de ce pays d’Amérique centrale d’après notre magazine de voyage.

Pourquoi le Guatemala ?

Cette ancienne colonie espagnole compte près de deux millions de visiteurs par an. En effet, le tourisme est une des ressources qui contribuent au développement économique du Guatemala. Aujourd’hui encore, le pays est un mélange de cette influence hispanique mais elle vit également dans le plus grand respect des anciennes traditions Maya. Les activités et les itinéraires touristiques intéressants sont tellement variés que vous souhaiteriez prolonger votre séjour.

Pour les adeptes de vacances au soleil et des activités nautiques, vous pourrez parfaitement profiter des magnifiques plages de la mer des caraïbes.

Et sans oublier les divers édifices et trésors architecturaux datant de l’époque précolombienne comme la fameuse cité maya de Tikal.

La culture maya et les attractions touristiques

Si vous êtes un passionné d’histoire d’anciennes civilisations, et bien sachez que le Guatemala est le pays qu’il faut visiter pour connaître la culture maya. Le site de Tikal est l’un des sites les plus reconnus en Amérique Centrale. Les ruines de cette énorme cité se trouvent dans une jungle luxuriante, comptez environ 3 heures pour tout voir. Vous avez la possibilité de découvrir cette culture car il existe encore une population indigène maya.

Les trésors naturels

Les trésors naturels du Guatemala font le bonheur des amoureux de la nature :

le lac Atitlan, qui est un des plus beaux au monde

les volcans comme celui du Tajumulco

la cascade et la jungle de Semuc Champey

les villages pittoresques

la faune très diversifiée (caméléon, paon, aras, etc.)

La culture guatémaltèque

La meilleure façon de plonger dans cette culture c’est de visiter Antigua et de goûter aux plats du pays.

Les centres culturels d’Antigua

Figurant au patrimoine mondial de l’UNESCO, Antigua est l’ancienne capitale du Guatemala. Elle regorge d’anciennes églises et de bâtiments de l’époque coloniale. Le catholicisme est la principale religion du pays. De ce fait, de nombreuses fêtes sont données pour honorer les saints, particulièrement durant la Semaine Sainte.

C’est l’endroit idéal pour apprendre la langue espagnole. Et pour les gourmands, il existe dans la ville un musée du cacao et du chocolat.

La gastronomie guatémaltèque

Vous pourrez déguster une cuisine riche et diversifiée. Et les spécialités du pays sont nombreuses :

le jocón

le pepián

le kaq’ik

les plátanos en mole

Pour vivre une expérience unique et très enrichissante, dans un milieu exceptionnel, le Guatemala est le pays qu’il faut choisir pour les prochaines vacances.