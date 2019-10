Vous êtes un grand amateur de films et de séries ? Le Streaming gratuit est la solution idéale pour regarder vos films et séries préférés gratuitement. La question étant : « sur quel site de Streaming aller ? ». Pour vous aider, un top 5 des meilleurs sites de Streaming est proposé.

Pourquoi regarder des films et des séries en streaming ?

Le téléchargement de contenu audiovisuel est sévèrement puni par la loi. Aussi, la méthode la plus sûre pour visionner ses films et séries préférés, c’est d’opter pour le Streaming. L’avantage est de disposer d’un large choix de contenu. Vous pouvez trouver des VF, mais aussi des VO et VOSTFR. En outre, le visionnage est adapté à différents types de supports comme smartphone et tablette.

Les meilleurs sites de Streaming gratuits

Papystreaming

Ce site figure parmi les plus anciens, d’où la présence d’un large choix de contenu. Sur Papystreaming le contenu est disponible en illimité à condition d’installer Cacaoweb pour le visionnage et le téléchargement.

Ce site figure parmi les sites de streaming les plus populaires. Son contenu est très large avec des versions françaises et sous-titrées. Outre les films et les séries, le site propose aussi des dessins animés.

Anciennement Fullmoviz, ce site est une référence en France en proposant des contenus de très bonne qualité. Proposant un large choix de contenu, c’est le site de streaming pour trouver les nouveautés.

Ce site s’adresse surtout aux amateurs de la VF. Sur LibertyVF le contenu est disponible en très bonne qualité et sans inscription.

Il s’agit d’un site de streaming très récent, mais qui gagne de plus en plus en popularité. Sur Sokostream ce sont les utilisateurs qui alimentent le contenu disponible en différentes qualités (CAM à full HD).

YouTube ?

Pour du contenu gratuit, ce site de streaming est recommandé. Par contre, son catalogue est assez limité.

Bref, les meilleurs sites de streaming gratuits en France sont Papystreaming, Voirfilm, Zone Streaming, LibertyVf et Sokostream. YouTube est également un choix intéressant.