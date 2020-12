Bien qu’elle n’ait pas le cachet des métropoles régionales de grande envergure comme Bangkok et Singapour, Phnom Penh et le Cambodge offrent un charme plus hospitalier qui séduirait tout touriste curieux.

Si vous envisagez de vous rendre dans ce beau pays et que vous n’avez aucune idée des activités et des sites, voici un top des plus belles attractions de vacances au Cambodge.

Faites un saut au marché aux souvenirs de Phnom Penh

Les marchés demeurent l’un des principaux attraits de l’Asie. Pour les touristes, ces lieux restent de hauts lieux de socialisation où ils ont l’occasion d’en apprendre plus sur la culture et les goûts locaux. Profitez de votre visite pour parcourir le Marché russe de Phnom Penh, l’un des plus célèbres de la région. Vous pourrez découvrir les plus beaux bijoux bouddhistes zen et spirituels, des sculptures en bois, des instruments traditionnels de musique, des accessoires de décoration intérieure authentique…

Visitez le majestueux temple d’Angkor Wat

Considéré comme l’un des vestiges du Cambodge ancien, l’Angkor Wat, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO est un point d’orgue de toute visite dans le pays. C’est de loin l’attraction numéro 1 au Cambodge. Arrêtez-vous à l’occasion pour le temple Bayon, Ta Prohm et la terrasse des éléphants ; des merveilles architecturales qui vous plongeront dans l’intimité de cette belle religion, marqueur d’une civilisation encore plus belle.

Effectuez des excursions à vélo

Les luxuriantes campagnes cambodgiennes déploient un charme et une authenticité à couper le souffle. Pour découvrir de plus près ses paysages, des sorties en petits groupes et à vélo constituent une bonne idée. Faites-vous accompagner si possible d’un guide expérimenté pour mieux toucher du doigt la réalité de la beauté des destinations.

Découvrez la rivière aux Mille Lingas

Plus connue sous le nom de Kbal Spean, la rivière aux Mille Lingas est un lit de rivière situé au fond de la jungle de Phnom Kulen. Les sculptures impressionnantes sur le lit de la rivière attirent les amateurs d’architecture et de nature brute du monde entier. Vous pouvez aller à pied jusqu’au lit de la rivière en 40 minutes environ du point de ralliement. Il est préférable de visiter Kbal Spean entre juillet et décembre, car les autres mois, la rivière est souvent asséchée et donc moins spectaculaire.

Touchez du doigt l’immensité du lac Tonlé Sap et ses confluents

La promenade du front de mer ouest des rivières Tonlé et Mékong attire beaucoup de riverains locaux et des touristes en voyage au Cambodge, avec la possibilité d’une collation ou d’une pause boisson glacée dans l’un des nombreux restaurants le long de Sisowath Quay. Vous pourrez louer des bateaux auprès d’exploitants locaux pour effectuer des croisières, seul en ou groupe à seulement quelques euros. En partant en fin d’après-midi, vous passerez devant des villages de pêcheurs traditionnels et la gracieuse ligne d’horizon de Phnom Penh avant de vous concentrer sur le magnifique coucher de soleil sur le Mékong.

Plongez dans l’histoire moderne du Cambodge

Tuol Sleng est un ancien lycée qui a été reconverti en un camp de détention sous le régime khmer rouge en 1975 et est devenu la prison la plus horrible du Cambodge. Découvrez en première ligne les traces encore vivantes de l’un des régimes les plus redoutables de l’histoire récente. À la chute du régime en 1979, Tuol Sleng est rapidement devenu un musée commémorant les actions horribles des Khmers rouges.