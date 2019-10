En ce qui concerne les tissus haut de gamme, les faux sont généralement une mauvaise imitation. Mais, si vous envisagez d’acheter de la fourrure, le faux pourrait être la meilleure alternative qui se présente à vous. En effet, face à la lutte contre la maltraitance animalière, de plus en plus de grandes marques ont laissées de côté les vraies fourrures pour proposer à leur clientèle des fausses fourrures qui imitent parfaitement les vraies, avec une qualité parfois supérieure.

Pour être à la mode

En février dernier, à la Fashion Week de New York, les participants et les créateurs présentaient de nombreuses fausses fourrures. Et, maintenant, le style de la haute couture a séduit les grands détaillants. Encore mieux : la claquette fourrure aux couleurs vives ou à motifs est à la mode, vous n’aurez donc pas à vous en tenir à des vêtements qui ressemblent à la réalité. Quel que soit votre look, vous n’aurez aucun mal à adopter la fosse fourrure et la personnaliser en fonction de votre style et de vos envies.

Facile à nettoyer

Généralement constituée de fibres synthétiques telles que l’acrylique ou le polyester, la fausse fourrure est beaucoup plus facile à entretenir que la fourrure réelle. Si vous avez venez de tacher votre fourrure avec du vin rouge ou du café, vous n’aurez aucun mal à faire partir la tache. Le nettoyage des taches de café fonctionne très bien à la machine ou à l’aide des astuces de grand-mère avec des produits ménagers.

Certaines fausses fourrures doivent être nettoyées à sec, mais vous pouvez en trouver des versions lavables à la main ou à la machine à cycle très doux. Veillez simplement à bien le secouer pour éviter que les fibres ne soient déformées et suspendez-le pour le sécher. Il faut comprendre que la chaleur du séchoir pourrait endommager les fibres.

Dotée d’une excellente longévité

Par rapport aux idées reçues, la fausse fourrure peut sembler meilleure après des années d’usure. La vraie fourrure, surtout si elle a été teintée, peut s’estomper ou changer de couleur en à peine un an. Si elles sont bien fabriquées, les fibres synthétiques sont plus résistantes et peuvent-vous accompagner pendant plusieurs années tout en vous tenant bien au chaud pendant l’hiver.

Facile à ranger

La vraie fourrure devrait être professionnellement nettoyée et rangée dans le plus grand soin. Sinon, vous risquez des dommages dus aux papillons de nuit et aux conditions de température et d’humidité variables dans les maisons et les appartements. Il existe même des services professionnels qui stockeront vos fourrures pendant les mois les plus chauds, ce qui vous coûtera encore plus cher. Cependant, le manteau fausse fourrure et vos pulls, peuvent être conservés dans un endroit frais et sec tout l’été.

Pas chère

L’autre point à tenir en compte en matière de fausse fourrure c’est qu’elle ne coûte pas chère contrairement à son homologue. Si vous souhaitez vous offrir une belle fourrure imitation bizon sans courir le risque de vous ruiner à la fin du mois, la fausse fourrure est parfaite pour vous accompagner dans votre quotidien.