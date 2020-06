Si vous êtes adepte de séries et de films, vous connaissez sans doute ce qu’est un site de streaming. Ce dernier est une plateforme permettant de regarder des séries et films en ligne et sans téléchargement. Il existe aujourd’hui des centaines de sites de streaming sur la toile, cependant, la plupart sont payants et ne propose pas une qualité de visionnage optimale. Pour vous aider, voici un top 4 des meilleurs sites de streaming gratuits en français.

1. Voirfilms.vip

Voirfilms.vip est sans doute l’une des plateformes les plus regardées en France. Si la plateforme est appréciée de tous, c’est surtout grâce à sa facilité d’utilisation. En effet, l’ergonomie du site a été bien étudiée et simplifiée pour que les utilisateurs puissent y naviguer facilement et trouver leurs films ou séries préférés en quelques clics. Les films et séries sont classés en 17 catégories, par ordre alphabétique et du plus ancien au plus récent. Pour une recherche rapide, il vous suffit de taper le nom du film ou de la série sur la rubrique « rechercher ». La plateforme est disponible partout dans le monde, vous avez le choix de visionner les films et séries en version originale sous-titrée ou en français selon vos préférences. Pour terminer, la plateforme collabore avec les meilleurs hébergeurs comme 1Ficher, UpToBox ou UpLoaded pour offrir une lecture rapide et une image de haute qualité.

2. Hdssgratuit.co

La plateforme hdssgratuit.co est une référence en France en raison de son ergonomie, son contenu de qualité et son service. Pour la petite information, ce site de streaming fait partie des plus anciens sur la toile, toutefois, pour rester à jour et répondre aux attentes des amateurs du 7e art, la plateforme a fait d’énorme changement et amélioration sur son site. Parmi les nouveautés sur le site, le design de l’interface qui est nettement plus agréable, le site est plus structuré et facile à utiliser et enfin, de nombreux films et séries y ont été rajoutés.

3. Vustream.co

Comment parler des meilleurs sites de streaming en France sans évoquer vustream.co. Cette plateforme a la particularité de se consacrer uniquement aux séries de tout genre avec une qualité d’image exceptionnelle. Toutes les séries proposées dans la plateforme sont disponibles en version française, même les plus récentes sorties en 2020. Grâce à cette plateforme, vous passerez une soirée détente après le boulot en famille devant votre petit écran ou ordinateur. Vustream.co n’est plus à présenter aux amoureux de séries.

4. Cocostream.co

Si vous aimez les films, la plateforme cocostream.co est votre meilleur allié. Bien que récent sur la toile, le site de streaming cocostream.co est de plus en plus connu en France. Comme ses concurrents dans ce top 4, la plateforme est facile à utiliser, offre une vitesse de lecture et une image optimale pour mieux apprécier vos séances cinéma à la maison. Chaque jour, le site réalise des mises à jour pour insérer les derniers films.