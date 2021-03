Les casinos en ligne ainsi que les salles de jeux physiques proposent à quelques exceptions près les mêmes services. Vous pourrez jouer à d’intéressants jeux tels que les machines à sous, des variantes de la roulette, du blackjack, du poker, du vidéo poker, etc.

Que vous vous rendiez dans les salles physiques ou que vous jouiez en ligne, vous aurez la chance de gagner d’intéressantes sommes. Cependant, qu’est-ce qui pourrait amener un amateur de jeu à préférer les casinos en ligne ? Les raisons sont certes plusieurs, mais ici nous citerons juste 5.

Jouer peu importe le lieu et sans exigence particulière

Tout comme sur les sites de comparaison de prix, plusieurs guides en ligne ont déjà comparé les divers services offerts dans les casinos terrestres ainsi que ceux offerts sur les casinos en ligne. Avec ces derniers, les parieurs peuvent jouer dès qu’ils en ont envie. Ils n’attendront pas de faire un programme sur le soir pour se rendre dans une quelconque salle. En effet, si vous êtes un abonné des casinos physique, et qu’au même moment vous avez un boulot, peu importe l’heure à laquelle vous sentirez le besoin de jouer, vous devrez tout d’abord terminer votre journée avant de vous y rendre. Mais sur les plateformes virtuelles, même au boulot, vous pourrez satisfaire ce besoin.

De plus, en ligne, les jeux sont disponibles 24 heures sur 24 tandis que ce n’est pas le cas dans la plupart des salles physiques. Chaque section de jeu fonctionne selon des horaires bien définis. Par conséquent, si vous avez envie de vous divertir, vous devez tout d’abord attendre ces heure-là. De plus, dans les salles physiques, une tenue descente est exigée. Si cette condition n’est pas remplie, l’accès à la salle vous sera refusé. Il y a des agents de sécurité qui veillent à cela.

En ligne par contre, vous pourrez décrocher de grosses cagnottes même en étant tout nu dans votre chambre. Par conséquent, avec les sites en ligne, on se sent plus à l’aise, plus relaxe pour jouer. Dans les casinos physiques, les parieurs sont parfois victimes de vol dont on ne connait pas l’auteur. Ces circonstances pourraient affecter psychologiquement la victime qui n’a effectué le déplacement que dans l’intention de jouer et de passer du bon temps. En ligne à part les pertes que vous subirez, il n’y aura jamais de cas de vol.

Profiter des incitations y compris des bonus de paris sportifs

Les bonus et promotions constituent le fort des sites en ligne. Dès que vous vous inscrivez, vous recevrez de la part des casinos les plus généreux un bonus sans dépôt. Comme son nom l’implique, aucun dépôt n’est nécessaire pour profiter de cette offre. Sans effectuer le moindre versement donc, vous avez la possibilité de jouer en mode réel. Les sites en ligne offrent aussi un bonus de bienvenue que les parieurs peuvent réclamer. Ces incitations fonctionnent parfois comme des bonus de paris sportifs. Dans la foulée, on trouve des sites qui proposent carrément un pack qui couvre un nombre de dépôts pouvant aller jusqu’à 5.

Pour rendre l’offre encore plus captivante, d’autres casinos associent le bonus de bienvenue à des tours gratuits. Après le bonus initial, plusieurs types d’offres sont également proposés aux parieurs. Il y a notamment le programme de fidélité destiné à mieux traiter les membres qui ont prouvé leur fidélité. Lorsque ces derniers mises une certaine somme, ils reçoivent des points qu’ils peuvent accumuler et échanger plus tard contre de vrai bonus.

À travers ce programme, la limite de retraits est également améliorée, les joueurs peuvent effectuer des voyages sur des destinations de luxe au frais du casino, etc. Les bonus de recharge, de méthode de paiement sont également très fréquents sur les casinos en ligne et les montants ainsi octroyés boostent le versement des parieurs. De plus, les offres de retours d’argent sont de réel stimulant sur les sites en ligne.

Profiter de l’ambiance des salles physique depuis la maison

Grâce à la magie des jeux avec croupier en direct, vous n’avez plus besoin de vous rendre dans les casinos en dur avant de vivre l’expérience de ces lieux. Sur ces types de jeux, vous interagissez directement avec de vrais croupiers ou de charmantes croupières. Dans ce secteur, Evolution Gaming fourni des efforts considérables. Il s’agit du no1 du domaine qui ne cesse d’innover. Chaque année, il reçoit des prix pour sa créativité.

Il utilise des caméras en haute définition et posées dans plusieurs angles de la table pour ainsi permettre une meilleure vue. L’une de ses récentes créations qui n’a laissé personne de marbre, c’est bien sûr ses salons privés. Il en dispose au blackjack, à la roulette et au baccarat. Ces tables sont privatives et sont aussi disponibles sur des casinos qui proposent à leurs membres fidèles des vacances intéressantes. Lorsqu’un parieur s’installe à cette table, l’accès est interdit à tous les autres. Ici, le joueur est roi. Le jeu suit son rythme et il a le privilège de demander à ce que le croupier rebatte les cartes à n’importe quel moment. Ses streaming sont rediffusés depuis des casinos situés un peu partout dans le monde.

Parmi les tables sur lesquelles vous pouvez mieux voir le standard de ce fournisseur, il y a la Lightning Roulette, le Speed Baccara, le Baccarat Squeeze, le Dream Catcher, le Monopoly Live, et bien plus. Authentic Gaming est un autre développeur qui conçoit uniquement des variantes de la roulette live. Ses sessions sont retransmises depuis des casinos à Malte. Il dispose également d’un studio qu’il a surnommé Live Arena et depuis lequel certaines tables sont également transmises. NetEnt Live, Playtech, Betconstruct, Vivo Gaming, Ezugi sont quelques autres meilleurs fournisseurs live.

Jouer sur mobile

Il y a quelques années, le jeu en ligne n’était possible que depuis PC. Cependant, de nos jours il est possible de jouer sur mobile, et cette innovation rend les jeux en ligne encore plus pratiques. Les joueurs peuvent désormais se divertir même dans le métro, le bus en route pour la maison, au boulot en guide de pause, etc. Déjà que vous avez vos appareils sur vous, c’est tout un casino qui se déplace avec vous. En effet, les casinos en ligne développent leur site avec les technologies HTML5 et Flash.

Ainsi, avec des appareils tels qu’iPad, iPhone, Tablettes, etc., les parieurs peuvent se connecter et profiter des jeux de casino. Pour rendre les choses encore plus faciles, certains casinos ont mis en place une application qui peut être installée sur mobile. Lorsque vous le faites, vous rendre sur les plateformes en ligne se résume à quelques clics. Notons que même sur mobile, il est possible de profiter des tables live. À part la taille de l’écran qui est réduite, l’expérience est en tout point comparable à ce qu’elle aurait été sur ordinateur.

Un environnement plus calme

Les casinos en ligne, ce sont également des lieux de concerts, de danses, d’euphorie, etc. Cela déconcentre certaines catégories de parieurs qui surtout n’arrivent pas à supporter le bruit. Même autour des tables, c’est souvent du vacarme. Chacun voudrait se faire entendre. Cependant, lorsque vous jouez en ligne, vous décidez du niveau du volume. Vous pouvez même couper le son si vous pensez que cela vous aiderait à mieux vous concentrer sur votre objectif. Le calme est l’une des raisons cruciales qui amènent certains parieurs à préférer le jeu en ligne.

En somme, pendant que certains casinos terrestres traversent des difficultés, il faut dire que leurs homologues qui opèrent en ligne ont le vent en poupe parce qu’ils sont plus pratiques. Ils permettent aux membres de jouer sans se déplacer et sans être soumis à aucune contrainte. En plus de ces privilèges, les casinos en ligne savent également booster le dépôt de leurs membres à travers de généreuses incitations.