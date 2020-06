Éthiopie : top 4 des lieux incontournables à visiter lors du voyage

Située à l’est du continent africain, l’Éthiopie est un pays fascinant encore méconnu de nombreux touristes. Pourtant, cette destination saura vous éblouir par la beauté de ses paysages et sa richesse culturelle. Si vous avez décidé de vous y rendre pour vos prochaines vacances, cet article vous propose 4 lieux que vous devez absolument visiter au cours de votre séjour.

Le parc national du Simien

Le parc national du Simien est sans conteste l’un des plus beaux joyaux d’Éthiopie. Ce lieu est doté d’une biodiversité incroyable avec des paysages à vous couper le souffle. En effet, le parc national du Simien abrite de nombreuses espèces endémiques comme c’est le cas du walia ibex, de la chèvre sauvage des montagnes ou du loup d’Éthiopie. De même, vous trouverez au cœur de ce parc le Ras Dashan, le plus haut sommet du pays. Ce dernier culmine à 4550 mètres d’altitude, ce qui vous permet d’avoir une vue incroyable du parc. Ainsi, que ce soit pour une simple visite du parc ou pour une randonnée de plusieurs jours, vous ne risquez pas de vous ennuyer dans ce parc national pour votre voyage en Ethiopie.

La ville de Gondar au nord

Située au nord de l’Éthiopie, la ville de Gondar constitue une ancienne capitale du pays et est perchée à plus de 2200 mètres d’altitude. Au cours de votre séjour dans cette ville, vous aurez la chance de découvrir de jolis trésors classés au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1979. De même, la ville est une ancienne cité impériale qui a su conserver les vestiges historiques que vous pouvez découvrir si vous le souhaitez. Un séjour dans la ville de Gondar est ainsi constitué de visite de fortifications, palais et ruines de châteaux médiévaux, bains de Fasilidas, des dizaines d’églises à observer au gré de vos promenades, etc. Le décor de l’ensemble de cette ville vous donnera presque l’impression d’être en Europe.

Addis-Abeba, la capitale de l’Éthiopie

À la fois capitale économique et culturelle du pays, Addis-Abeba est une ville bouillonnante par laquelle vous allez à tout prix passer. Le célèbre marché de Merkato qui est le plus grand marché à ciel ouvert d’Afrique mérite le détour pour vos achats souvenirs. C’est sans aucun doute la destination à privilégier pour découvrir la gastronomie du pays. De même, une visite au musée national d’Éthiopie vous permettra de mieux vous imprégner de la culture du pays. Dans ce musée, vous aurez ainsi la chance de découvrir le plus vieil hominidé jamais découvert, la célèbre Lucy. Pour terminer en beauté votre journée, offrez-vous un spectacle de danse typiquement éthiopien.

Le parc national du Mont Balé

Pour les amoureux de randonnées, il est indispensable de se rendre au parc national du Mont Balé situé au cœur de l’Éthiopie. Il s’agit d’un véritable paradis qui compte les plus hauts sommets du pays. Encore peu visité par les touristes, ce parc national dispose pourtant de décors époustouflants. En plus des multiples espèces d’oiseaux, le Nyala des montagnes ou encore le cochon géant des forêts, vous y vivrez l’ascension du Mont Batu à 4600 mètres d’altitude. Si vous le voulez, vous pouvez réaliser du trek à cheval.