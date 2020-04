Tuez vos ennuis en regardent vos films et séries favorites gratuitement avec le meilleur site de Streaming. On a sélectionné pour vous les 8 meilleures plateformes pour visionner des vidéos en ligne.

Que ce qu’un site de streaming et quels sont ses avantages ?

Un site de Streaming est une nouvelle technologie qui permet de regarder des vidéos sur sa tablette, son smartphone ou son PC, via un navigateur sans besoins de télécharger les films. Cela vous évitera aussi d’esquiver la surcharge de l’espace de stockage de votre appareil.

Parfois, il est vraiment difficile de choisir entre ces milliers de plateformes de Streaming sur le web. Si vous hésitez entre les sites payants et les sites gratuits, on vous assure que les plateformes qui offrent leurs services gratuits sont aussi plaisantes. Si vous préférez télécharger des vidéos à partir de ces sites, notez bien qu’on peut convertir YouTube en MP3.

Comme le visionnage des films et séries TV en Streaming est complètement gratuit, c’est le premier avantage que vous pouvez profiter. Grâce à ces plateformes, vous pouvez aussi suivre vos séries TV et films n’importe où avec votre mobile ou votre tablette. Ainsi, vous pouvez profiter de votre temps libre en vous mettent derrière votre écran pour vous distraire.

Quelle plateforme de Streaming choisir ?

Comme vous le savez déjà il y a plusieurs sites de Streaming. Parfois, il est difficile de trouver la bonne plateforme. Voici les 8 sites de Streaming fiables et réputés par les internautes pour faciliter votre choix :

streamway.org

wiflix.org

sokroflix.org

papystreamings

hdssto.com

filmstreaming-1.net

dp-stream.org

voirfilmstv.org

1. Streamway.org

Streamway est très séduisante grâce à la simplicité de son utilisation. Vous trouverez directement tout ce dont vous avez besoin sur la page d’accueil. Si vous souhaitez lire le commentaire sur film, il suffit de mettre le curseur sur l’affiche.

2. Wiflix.org

Wiflix est un site qui plaît beaucoup aux internautes. Il met à votre disposition les meilleures séries et films inédits avec une qualité impeccable.

3. Sokroflix.org

Sokroflix propose tous les genres de films, il est purement gratuit et en français. Il offre des films en HD et il peut s’accommoder à tous les supports.

4. Papystreamings.com

Papystreaming vous offre la possibilité de sélectionner vos films et séries que vous aimerez regarder (aventure, comédie, romantique, policier). Il est aussi réputé pour la qualité de son image et son contenu.

5. Hdssto.com

Cette plateforme de streaming Hdssto, est gratuite et offre divers films et séries. Elle présente des images de haute qualité. Elle propose aussi un navigateur fluide et design attirant.

6. Filmstreaming-1.net

Filmstreaming-1 va offrir une satisfaction à tous les amoureux du cinéma. Vous pouvez trouver facilement les films que vous cherchez via le menu. Vous trouverez des films romans, comédie et plusieurs films qu’on peut regarder en famille.

7. Dp-stream.org

Découvrez un large éventail de séries et films avec Dp-stream, la qualité de l’image va de la CAM à la HD. Ce site n’a pas besoin d’inscription.

8. Voirfilmstv.org

La plateforme Voirfilmstv est parmi les sites de streaming français le plus visité. Vous pouvez visionner tous les genres de films que vous aimez sans limites (drame, animation, aventure, etc.).