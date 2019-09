Vous êtes un mélomane inconditionnel qui ne peut pas se passer de la musique rien qu’une seule journée ? Vous trouverez vos tubes préférés sur YouTube, mais bien sûr en version vidéo. Alors, comment faire pour les convertir ?

Merci à YouTube, cette plateforme regroupant une grande communauté de nous permettre d’avoir à notre disposition nos chansons préférées. Grâce à celle, il est possible de télécharger, où que nous soyons, quand nous voulons des musiques. Mais pour les écouter sur un smartphone, il faut d’abord les convertir en MP3.

Comment télécharger des musiques sur YouTube ?

Avant de convertir une vidéo en mp3, il faut commencer par télécharger d’abord la musique dans sa version originale. Pour cela, deux solutions s’offrent à vous dont : une solution payante et une solution gratuite.

Solutions payantes pour télécharger sa vidéo

La solution légale pour télécharger et convertir une vidéo en mp3 sur YouTube est d’opter pour une solution premium qui coûte plus ou moins cher. Ainsi, vous avez besoin de vous abonner soit à YouTube Music, soit à YouTube Premium. Grâce à cet abonnement, vous aurez accès à vos vidéos par le biais d’une application dédiée. Ainsi, vous pourrez apprécier vos chansons préférées même en étant en offline.

Les solutions gratuites

Si vous ne pouvez pas vous permettre d’un abonnement qui coute une petite fortune pour pouvoir écouter vos tubes préférés sur votre smartphone, vous n’avez d’autres options que d’utiliser des sites internet et applications comme convertisseur vidéo Youtube ou convertisseur mp3. Bien sûr, ces moyens sont gratuits, mais aussi à la limite de la légalité. De plus, le téléchargement par le biais de ces sites est plus ou moins compliqué du fait que vous devez passer par plusieurs étapes.

Quel convertisseur vidéo Youtube utilisé ?

Actuellement, on compte plusieurs sites internet qui vous permettent d’avoir accès à des vidéos gratuits YouTube facilement et rapidement. Pour ce faire, il vous suffit de faire une petite recherche sur le moteur de recherche avec les mots-clés suivants :

Youtube converter

convertisseur mp3

YouTube de MP3

Convertisseur YouTube MP3

Les démarches de téléchargement peuvent être assez compliquées, mais vous n’avez qu’à les suivre à la lettre.