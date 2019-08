Une fois les vacances terminées, vous avez du mal à reprendre les habitudes du quotidien. Découvrez les sept chakra qui vous aideront à harmoniser ce moment.

Après une pause méritée, il est temps pour vous de reprendre le cours de votre vie. Le travail, la circulation, les enfants, les diverses obligations familiales, etc., tout vous semble trop et vous stressez déjà. Ne vous inquiétez pas, nous avons la solution idéale pour vous aider : les sept chakra.

Quels sont les sept chakras ?

Les sept chakras sont les sept points du corps où l’énergie de notre corps circule. Lorsque ces points sont équilibrés, l’énergie positive domine dans tout le corps et permet d’être en harmonie avec soi-même. Le chakra est utilisé en yoga dans le but de s’épanouir et de vivre sainement tous les jours. Voici donc les sept chakras :

Le premier chakra

Associé au rouge, et ayant une relation avec la terre, ce chakra se situe tout en bas de votre colonne vertébrale (coccyx ou périnée). Il concerne surtout des éléments primordiaux comme l’alimentation et l’argent. En libérant le premier chakra, vous allez vous sentir plus serein et dynamique.

Le deuxième chakra

On l’appelle également le chakra sacré. Il se trouve à quelques centimètres sous le nombril. il permet de vous libérer sexuellement, de prendre plaisir et de se sentir bien.

Le troisième chakra

On l’associe aux émotions (joie, colère, etc.), à la sensibilité, aux ambitions, etc. la couleur du troisième chakra est le jaune. Travailler sur ce chakra vous permettra de mieux gérer vos frustrations.

Le quatrième chakra

Ou chakra du cœur, vous offre la paix, la compassion et l’harmonie. De couleur verte, ce chakra est important pour votre système immunitaire et aussi pour votre cœur.

Le cinquième chakra

C’est le chakra qui renferme la communication, la créativité et l’expression de vos sentiments profonds. Vous en aurez besoin pour pouvoir être créatif et communiquer. Il sert également dans la guérison.

Le sixième chakra

Il améliore la mémoire, apporte une ouverture de l’esprit et sagesse ; il vous aide dans la perception de vos rêves et acquérir des connaissances. En faisant entrer les énergies positives dans ce chakra vous sauvez de la dépression.

Le septième chakra

C’est le chakra qui se trouve sur la tête. Il ouvre le chemin au bonheur, à la compréhension et à l’information. Il représenterait votre connexion ou relation avec Dieu.

Pourquoi prendre soin de ses chakras ?

Harmoniser les chakras présente de nombreux avantages :