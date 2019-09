Vous souhaitez avoir une barbe bien taillée ? Le rasoir électrique s’impose comme le plus performant et le plus efficace. Le problème est qu’il existe une multitude de types de rasoir électrique. Ce qui amène à se demander : « comment choisir son rasoir électrique ? ». Pour vous aider à faire le bon choix, plusieurs critères sont à voir de près.

Rasoir électrique, quels sont les avantages ?

Rasoir ouvert, rasoir coupe-choux, vous avez le choisir entre de nombreux outils pour vous raser. Alors, pourquoi choisir un rasoir électrique ? Plusieurs raisons font que le rasoir électrique s’impose comme le meilleur choix à commencer par son côté pratique et facile à utiliser. En appuyant sur un simple bouton, vos poils vont pour ainsi dire : « tomber d’eux-mêmes ». La rapidité du rasage vous fera gagner un temps considérable ce qui n’est pas le cas des rasoirs mécaniques. Ajouter à cela l’entretien qui est d’une grande simplicité. D’ailleurs, certains modèles sont livrés avec tout un arsenal de produits d’entretien afin de nettoyer, désinfecter et lubrifier.

En fonction de quels critères faut-il choisir un rasoir électrique ?

Type

Chaque homme possède une pilosité différente qui nécessite de choisir un rasoir électrique adapté à sa barbe et sa peau. Le rasoir électrique se décline en deux grandes familles à savoir le rasoir à tête rotative et le rasoir à grille (ou à lames vibrantes). Les rasoirs rotatifs sont adéquats pour les hommes à barbes assez denses et souples. Rapides et précis, ils permettent de couvrir une large surface. Quant aux rasoirs à grille, ils conviennent surtout pour raser des poils denses et durs. Le rasage prend plus de temps, mais ils sont parfaits pour travailler sur une peau sensible.



Usage



La pilosité étant différente chez chaque homme, la fréquence de rasage l’est aussi. Certains se rasent tous les jours et d’autres se rasent trois fois par semaine ou une fois par semaine. Cela amène à s’intéresser à l’autonomie de rasoir électrique et au temps de charge. Si vous vous rasez 3 fois par semaine, une excellente autonomie est indispensable pour ne pas perdre de temps. En outre, il faut aussi prendre en compte le déplacement. Si vous devez voyager régulièrement, le conditionnement est à prendre en compte dans vos critères d’achat.



Budget

Comme pour tous les achats, le budget compte énormément pour choisir un rasoir électrique. Certains opteront pour un rasoir économique tout en restant pratiques tandis que d’autres opteront pour un modèle plus cher pour une meilleure performance. À noter qu’un petit prix n’est pas toujours synonyme de moindre performance. Néanmoins, plus vous y mettez le prix, plus les fonctionnalités proposées par le rasoir électrique sont intéressantes. Vous pouvez vous procurer un bon rasoir électrique à partir de 30 euros. Pour les modèles très performants, il faut compter une centaine d’euros, cela peut aller jusqu’à 500 euros.

Bref, comme vous pouvez le voir dans notre guide d’guide d’achat, le rasoir électrique est le meilleur outil de rasage de l’homme moderne. L’efficacité est rendez-vous à condition de choisir un modèle adapté à ses besoins en pilosité. Cela implique de prendre en compte plusieurs critères de choix comme le type de rasoir électrique, la fréquence d’usage et le prix de rasoir électrique.