Les images animées vous attirent et vous aimerez savoir comment faire pour créer vos propres GIF ? Tout le monde peut créer un GIF depuis son smartphone ou en navigant sur le web.

Les GIF occupent une place très importante en termes de marketing sur le web. Si ces images donnent plus de vitalité et d’animation dans les conversations et les emails, elles sont très attirantes pour avoir plus de visiteurs sur un site et pour la création de trafic. Trouver des astuces faciles pour réaliser le vôtre en seulement 3 clics.

Trouver le meilleur site pour réaliser un GIF rapide

Il existe différents sites qui permettent de réaliser un GIF en un rien de temps. Vous devez d’abord choisir entre créer un GIF à partir d’une séquence d’image ou à partir d’une vidéo parce que certains sites prennent en charge les deux tandis que d’autres se spécialisent en Gif avec image uniquement ou vidéo seulement. Le premier clic consiste alors à vous connecter sur le site comme Gife Maker, Giphy, MakeAGif.com, Gickr, Gifcreator, YouTube To GIF…..

Télécharger le contenu

Vous devez maintenant uploader les images qui vont faire l’objet de votre Gif ou bien la vidéo depuis votre smartphone, votre tablette ou bien votre ordinateur. Vous pouvez également vous servir des vidéos sur internet comme sur YouTube en insérant le lien de cette dernière. Pour les images, vous choisissez le rang d’apparition et pour la vidéo, vous devez sélectionner le début et la fin.

Créer votre GIF

Une fois que tous les éléments sont prêts, il ne vous reste plus qu’à faire la validation pour la création de votre GIF selon la durée souhaitée et les animations qui vont avec.

La création d’un GIF est très facile, vous devez tout simplement avoir une rafale d’image qui va être compilée pour l’animation ou une vidéo, et choisir le bon site pour acter vos 3 clics.