L’heure est à la protection de l’environnement, si bien que de nombreux objets du quotidien préfèrent fonctionner avec les moyens naturels. C’est le cas des cheminées de chauffage à l’éthanol. Compte tenu de la variété des modèles, voici comment simplifier son choix.

Choisir parmi les types de cheminée à l’éthanol

Comme tout autre accessoire design, la cheminée au bioéthanol existe en plusieurs versions. Il y a les modèles à poser sur la table et d’autres livrés avec un trépied. D’autres encore peuvent être encastrés ou fixés aux murs pour fondre dans la décoration.

Concernant la première catégorie, elle regroupe des brûleurs utilisés aussi bien pour le chauffage qu’à des fins décoratives. En effet, ces modèles sont la plupart du temps des versions miniatures. On peut les poser sur une table ou une console. Ils conviennent parfaitement pour un intérieur de petite et moyenne surface. Pour le cas des cheminées murales, elles sont également acquises pour faire office de décoration en plus de chauffer la pièce. Comme elles sont accrochées plus haut sur le mur, les enfants ne pourront pas y accéder. En revanche, elles seront donc employées pour une seule pièce en raison de leur fixation, contrairement aux modèles à poser qui sont portatifs. Le principal atout de la cheminée murale est par contre d’optimiser l’espace pour le moins d’encombrement. Les cheminées au bioéthanol sur pieds sont pour leurs parts très pratiques à cause de leur mobilité. Le trépied étant très stable, on peut donc les déplacer au gré de nos mouvements dans les pièces de la maison. Enfin, pour ce qui est des cheminées encastrables, on les place le plus souvent dans le foyer d’une cheminée classique pour un intérieur résolument chic et design.

Le choix de la forme, du style et du matériau

Les cheminées au bioéthanol ont pour principale qualité la multitude de formes. Répondant directement aux besoins de la clientèle, ces accessoires de chauffage se déclinent alors en diverses formes allant des boîtiers rectangulaires, aux formes plus « curvy » voire même en forme de vague ou de sculpture. Ces conseils pour choisir une cheminée a l’ethanol vous seront utiles. Les fabricants ne tarissent pas d’idée sur le sujet. Avec la forme bien le style et par extensions les couleurs. Les amateurs de cheminées au bioéthanol trouveront des formes surprenant comme des fruits ou des animaux pour un style personnalisé. Les couleurs en seront de même. Quant au style, des modèles rustiques existent, tout comme les modèles aux formes épurés pour un look moderne. Le choix est large.

Sur le plan du matériau, on a le choix entre les cheminées en marbre et les modèles en fer forgé. Ce sont les deux matériaux les plus courants. Le marbre est symbole de luxe et de raffinement. Le fer forgé évoque un style plus rustique, mais très rechercher pour un effet industriel. Deux autres matériaux viennent étoffer l’éventail : le bois et l’acier. Le premier étant, bien entendu, renforcé et le second donnant un fini chic et pur. Un dernier vient également de naître au rayon des matériaux qui n’est autre que le béton pour un aspect inaltérable.