Depuis votre dernière rupture, vous pensez être aussi bien tout(e) seul(e) ? Ces 15 signes prouvent qu’une relation de couple vous manque !

Quand on a connu ce que c’est qu’une vraie relation de couple stable et viable sur la longueur, il est difficile de s’en passer par la suite. Oh, bien sûr, la vie de couple n’est pas rose tous les jours, et les disputes ont beau être désagréables, elles n’en restent pas moins inévitables parfois pour faire avancer les choses. Car la solitude n’est pas facile à assumer pour tout le monde, en particulier pour les femmes qui sont, d’un point de vue global, beaucoup moins volages que les hommes !

Et même si vous avez l’impression que depuis votre récente (ou pas d’ailleurs) rupture, tout va mieux dans votre vie, il peut s’agir-là d’un sentiment illusoire, que vous vous forcez à croire par conviction. Cependant, il y a des signes qui ne trompent pas, et si vraiment vous vous sentez mieux seul(e), rien ne doit venir interférer dans votre nouvelle vie de célibataire !

Voici les 15 signes qui prouvent que vous avez véritablement besoin de retrouver une relation de couple. Ces signes peuvent être diffus, discrets, mais vous ne pouvez pas continuer à les ignorer, car ce serait comme vous mentir à vous-même !

1. Le matin, vous cherchez une présence à vos côtés

Quand vous vous réveillez le matin, la tête encore toute retournée, vous ne pouvez vous empêcher de caresser la place qui se trouve près de vous dans l’espoir d’y trouver une présence réconfortante pour commencer la journée de bonne humeur. Une présence qui malheureusement n’est jamais là pour vous répondre. Il est clair que le manque d’un partenaire au lit, avec tout ce que cela comporte comme avantages, commence à se faire cruellement sentir !

2. Dès qu’un mec/une fille vous plaît, vous faites tout pour le/la revoir

Depuis votre dernière rupture, vous vous êtes transformé(e) en véritable cœur d’artichaut, et il vous suffit d’un simple regard, d’une simple parole un peu explicite (ou que vous vous figurez comme telle, en tout cas) pour tout de suite essayer de faire plus ample connaissance. Même si au fond de vous, vous avez conscience qu’il s’agit-là d’une tentative désespérée pour combler un vide, vous ne pouvez pas vous en empêcher !

3. Vous avez pris goût aux comédies sentimentales

Alors que vous avez toujours préféré les films d’action ou d’horreur, qui par ailleurs se dégustent mieux encore à deux, la fin de votre dernière liaison a provoqué chez vous une irrésistible attirance pour les comédies sentimentales à l’eau de rose. Vous qui trouviez cela extrêmement « gnan-gnan » voire même complètement pathétique, ces longs métrages vous intéressent plus aujourd’hui dans la mesure où vous pouvez sans problème vous identifier aux personnages principaux…

4. Vous demandez toujours à un(e) ami(e) de venir avec vous au cinéma

C’est vrai que le cinéma, c’est plus sympa quand on n’y va pas tout(e) seul(e). Mais, fait étrange, dès que vous y allez, vous demandez constamment à un individu du sexe opposé de se joindre à vous. Il est clair que les longues séances, enfermés à deux dans le noir total pendant quelques heures, vous manquent. Du moment que vous ne commencez pas à peloter votre ami(e) pendant le film, il n’y a rien de mal à cela néanmoins !

5. Vous ressentez une certaine jalousie vis-à-vis de vos couples d’amis

Généralement, quand on voit que ses amis sont heureux en couple, on est content pour eux. Mais là, étrangement, à chaque fois que vous les voyez embrasser leur partenaire, vous avez comme un drôle de goût de cendre qui vient vous envahir la gorge. Ça n’est ni plus ni moins la preuve qu’une pointe de jalousie qui vient vous chatouiller la glotte, et le signe que vous avez vraiment envie de vous remettre en couple !

6. Vous avez conservé quelques habitudes depuis votre dernière histoire

Des habitudes qui se traduisent souvent par des achats qui n’ont aucun sens lorsque l’on vit seul(e), comme des lots de brosses à dents ou même des sucreries qu’on va laisser pourrir au fond d’un placard parce qu’elles ne nous plaisent pas. Il est difficile de se débarrasser de ses habitudes de couple en peu de temps ; il va vous falloir faire le deuil de votre relation au bout d’un moment !

7. Vous multipliez les aventures d’un soir

Parce que même sexuellement, et s’il n’est pas impossible de se faire plaisir seul(e), c’est vraiment moins bien sans un(e) partenaire adéquat(e). Avoir un(e) sex-friend, c’est le bon plan : alors vous rejetez votre dévolu sur des connaissances que vous rencontrez vite fait lors de soirées improvisées. Alors oui, c’est chouette, vous passez un bon moment, mais la complicité n’est vraiment pas au rendez-vous, et ce qui vous manque par dessus tout, c’est cet instant de calme après la tempête, qui est si bon lorsque l’on est amoureux.

8. Vous passez tout votre temps libre à scruter les sites de rencontre

Vous qui vous faisiez un plaisir de rabaisser vos potes qui passent leur vie sur des sites de rencontre, aujourd’hui vous ne voyez plus du tout les choses de la même manière ! Une fois sorti(e) d’une longue relation de couple, on a qu’une envie, en retrouver une solide, même si on doit aller la chercher à l’autre bout du pays !

9. Vous n’arrêtez pas de sortir, tous les soirs, n’importe où

Vous êtes constamment en quête d’une nouvelle âme à charmer, et vous savez que la meilleure façon pour la trouver, c’est encore de la chercher lors de grandes soirées organisées par des amis communs. Vous passez tellement de temps à l’extérieur quand vous n’êtes pas au boulot que lorsque vous êtes dans votre appartement, vous avez presque l’impression de squatter chez quelqu’un d’autre !

10. Vous demandez toujours à vos amis comment ça se passe dans leur couple

Ça peut être pour essayer d’analyser ce qui a foiré dans le vôtre, afin de ne pas réitérer les mêmes erreurs à l’avenir. Mais ça peut aussi être parce que la solitude vous rend quelque peu aigri(e) et que ça vous fait mal de vous rendre compte que vous êtes mal au quotidien alors que tous vos amis en couple se portent très bien !

11. Votre baignoire vous paraît étonnement grande

Les bains à deux, c’est vraiment le pied ! Ça peut aussi bien se transformer en instant détente qu’en moment coquin, et il n’y a rien de mieux pour se relaxer après une journée de boulot. Seulement, depuis que vous n’êtes plus en couple, mais avez l’impression très perturbante que votre baignoire s’est transformée en piscine municipale ! Le simple fait de pouvoir bouger comme vous l’entendez une fois dedans vous gêne. Ce qui peut sembler assez paradoxal !

12. Vous ne cuisinez plus du tout

Lorsqu’on est en couple, c’est un véritable plaisir de cuisiner. Vous pouvez vous faire la main sur des petits plats au début, pour finir sur des choses beaucoup plus ardues. Non seulement vous mangez des choses bien préparées, mais aussi beaucoup plus saines généralement. Depuis que vous n’êtes plus en couple, les sacs de fast-food traînent partout dans votre appartement. Définitivement, vous avez besoin de retrouver quelqu’un, ne serait-ce que pour votre bonne santé !

13. Certains soirs, vous déprimez un peu en constatant votre solitude

Ces moments-là sont, sans contestation possible, les plus explicites en ce qui concerne le manque qui vous ronge. Vous êtes seul(e) devant votre télé, tranquillement sur votre canapé, et vous sentez comme une envie de pleurer qui vous envahie doucement. Retrouver quelqu’un pour partager votre vie devient véritablement urgent. En attendant, vous pouvez toujours acheter un chat pour ajouter un peu de vie et d’énergie au sein de votre foyer !

14. Votre appartement est toujours extraordinairement propre

Parce que vous préférez parer à toutes les éventualités. Si jamais, un soir, vous reveniez à la maison avec une fille/un mec qui vous semble vraiment digne d’intérêt et avec qui vous vous voyez bien établir une relation sur le long terme, il faut laisser une bonne impression dès le début. Ça, c’est l’alternative pour ceux qui ne se laissent pas abattre ; sinon, au contraire, vous laisserez votre domicile se transformer en dépotoir, comme indiqué dans le signe numéro 12 !

15. Vous avez de plus en plus envie d’avoir un enfant

Une envie qui se montre de plus en plus forte avec le temps qui passe. Passés les 30 ans, on voit bien qu’une relation de couple « à temps plein » commence vraiment à être urgente. On a envie de fonder quelque chose, une famille, un environnement stable et agréable à vivre. Alors bougez-vous, faites des rencontres, restez vous-même, et n’oubliez pas : chaque pot a son couvercle !