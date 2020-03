Le 23 janvier est une date spéciale pour Richard Dean Anderson : c’est la date d’anniversaire de celui qui souffle sur sa 70e bougie en 2020. L’occasion est belle de prendre des nouvelles de ce célèbre comédien, révélé au public grâce à la série originale MacGyver où il incarnait le héros.

Richard Dean Anderson est l’acteur qui tenait, pour ceux qui se rappellent, le premier rôle de la série MacGyver, personnage très aimé de la gent féminine à l’époque. Il est logique, des années plus tard, de questionner le devenir de cet acteur américain. Il tint le rôle de MacGyver entre 1985 et 1992, mais il a aussi joué dans une série récurrente diffusée à la télévision. On peut citer ainsi sa participation à Stargate SG-1 dans la peau de Jack O’Neil, de 1997 à 2007, de même que dans les déclinaisons de Stargate à savoir : Stargate : Universe et Stargate : Atlantis.

Richard Dean Anderson

Après ces séries, Dean Anderson, sa présence dans les films ou les séries chute considérablement. On le retrouve dans Fairly Legal, Raising Hope, sans oublier un cameo dans une fiction intitulée « Don’t Trust the B … in Apartment 23. ». La suite de sa carrière est consacrée à des œuvres caritatives magnifiées par son engagement en faveur de l’environnement comme en témoigne l’accompagnement de la Sea Sheperd Conservation Society. Sa vie privée est bien fournie : Richard Dean Anderson est père d’une fille Wildy née en 1998 lorsqu’il sortait avec Apryl Rose, seulement l’idylle est achevée depuis 2002.

Ce qu’on peut en outre affirmer sans ambages, c’est que Richard Anderson a eu une carrière moins reluisante après son aventure glorieuse dans la série MacGyver. Certaines langues affirment qu’on pourrait le retrouver dans la série reboot qui a permis au monde de le découvrir. Mais rien n’est encore confirmé. « De nombreux fans ont réagi à l’idée de faire un reboot à MacGyver et nombreux sont ceux qui m’ont sollicité de faire partie de l’aventure, ou si j’en étais le producteur, etc, affirme le concerné en mai 2016.

Acteur MacGyver Richard Dean Anderson

La vérité à ce sujet est que je n’envisage pas de prendre part à un projet qui a n’a pas été respectueux envers les fans loyaux d’un personnage original et n’a pas tenu compte de la manière dont ils sont demeurés loyaux et pourquoi ils continuent de l’être. C’est vrai qu’on me l’a proposé, mais ma réponse est que je ne prendrais pas part au reboot de MacGyver ». Je reste loyal aux fans.

Le reboot de la série s’est effectué le 12 janvier avec pour acteur principal Lucas Till dans la peau de MacGyver, le mythique Richard Dean n’est plus l’agent secret de la série. La particularité de cette série culte est la facilité avec laquelle l’agent secret arrive à se libérer avec du matériel inédit comme le désamorçage d’une bombe grâce à une épingle de cheveux ou l’ouverture d’une porte avec un simple fil de fer.