Un séjour en Afrique, dans l’Okavango, au Botswana est une immersion totale dans la nature à l’état sauvage. En fait, c’est le deuxième plus grand delta d’intérieur au monde. Cet endroit est propice au dépaysement. L’Okavango est parsemé de verdures, de roseaux, de papyrus et d’une myriade de petites îles. Des oiseaux, des mammifères, des poissons et des reptiles y ont élu domicile. C’est la destination idéale pour ceux qui cherchent à renouer avec la nature.

L’Okavango : un endroit à visiter lors d’un circuit au Botswana

Vous seriez étonné en sachant que la particularité de ce delta réside dans le fait qu’il n’a pas d’embouchure maritime. Avant d’être l’un des plus grands deltas d’intérieur au monde, l’Okavango est un fleuve. Il trouve sa source dans les montagnes de l’Angola. Il se jette dans le désert du Kalahari. Pendant la saison de pluie, entre mars et septembre, le fleuve augmente de 3 fois son volume d’eau. Il inonde les zones aux alentours. À ce moment-là, il crée de larges plaines inondables, de canaux étroits et de lagunes profondes. Avec la présence fréquente de l’eau, la végétation y est riche et variée. Au plus fort de sa crue annuelle, le delta couvre 18 000 km². Depuis 2014, il est inscrit au patrimoine mondial de l’humanité.

Pour atteindre le delta, vous pouvez prendre le bateau ou un petit avion. En fait, les routes d’accès sont rares. Parallèlement à cela, l’entrée dans cette partie du Botswana est contrôlée, et les hébergements limités. Il faut donc réserver un safari complet, à l’avance pour pouvoir séjourner dans l’Okavango. Généralement, la réservation comprendra : le transport par avion, le survol de la région et les excursions guidées. Pour le logement, vous aurez le choix entre une tente et un lodge.

Circuit au Botswana : à la découverte de la faune de l’Okavango

Différentes espèces ont élu domicile dans le delta. Des oiseaux, des mammifères, des poissons et des reptiles y vivent pendant toute l’année. Lors de la saison sèche, entre mai et octobre, pas moins de 200 000 grands animaux y trouvent refuge. Ce sera à cette période que vous pourriez facilement voir les lions, léopards, zèbres, gnous, gazelles et rhinocéros.

Ce sera aussi pendant les circuits afrique que vous verrez d’immenses troupeaux d’éléphants, de girafes et de buffles. Si vous voulez voir les singes et les antilopes, il faudra programmer des balades en Moroko. Ce sont les pirogues traditionnelles de la région. Pendant l’excursion, vous auriez aussi la possibilité de voir les crocodiles et les hippopotames.

Circuit au Botswana : la chasse aux éléphants est autorisée

Le saviez-vous ? Depuis 2019, le Botswana a autorisé la chasse aux éléphants. Pour certains, cela peut être scandaleux, lorsqu’on sait qu’un tiers des éléphants sauvages d’Afrique se trouve dans ce pays.

Cependant, avec le temps, les experts estiment que leur nombre a triplé en trente ans. Il y aurait 135 000 pachydermes dans tout le pays. Cette surpopulation affecte de plus en plus les moyens de subsistance des habitants. Ainsi, lors des circuits Afrique, il vous est possible de chasser des éléphants. Toutefois, un permis de chasse doit être demandé auprès des autorités locales. Ce n’est qu’en possession de ce précieux sésame que vous pourriez partir dans la savane pour rechercher votre trophée ?