Il est déjà rare de voir une femme de plus de 50 ans avoir un enfant ; alors quand elle met au monde des quadruplés, c’est incroyable !

Il est clair qu’aujourd’hui, les femmes ont des enfants de plus en plus tard. La faute à une société qui met en avant la carrière, un parcours professionnel qu’il est difficile de privilégier lorsque l’on a des enfants. Aussi, il est de plus en plus fréquent de voir des jeunes femmes de plus de 30 ans avoir leur tout premier enfant. C’est pourquoi celle dont on vous parle aujourd’hui est un cas pour le moins exceptionnel : à 65 ans, cette Allemande vient en effet de mettre au monde des quadruplés !

Une femme à l’instinct manifestement très maternel

Par ailleurs, ça n’est pas la première fois que Annegret Raunigk, 65 ans, est maman. Après avoir déjà accouché de 13 enfants par le passé, on peut dire que cette Allemande à un instinct maternel extrêmement prononcé, et que ses enfants, c’est sa vie. Elle est même déjà grand-mère de plusieurs petits-enfants, pour vous dire à quel point son goût pour la maternité est puissant ! C’est dans la nuit de vendredi à samedi dernier que Annegret Raunigk a ainsi mis au monde ces quadruplés, une nouvelle assez inattendue, même pour elle ! Toute proche de la retraite, cette Berlinoise s’assure ainsi le record de la mère de quadruplés la plus âgée au monde ! Il faut tout de même préciser que les enfants sont tous nés prématurés, et que leur destin n’est pas encore figé. Cependant, il semble que leurs jours ne soient pas en danger : ils sont actuellement tous en couveuse. Une nouvelle rayonnante pour l’Allemande qui avait dû avoir recours à de nombreuses inséminations artificielles en Ukraine afin de tomber enceinte, une fois encore.

La conséquence d’un mode de vie toujours plus poussé vers la carrière ?

De fait, il semble que les femmes d’aujourd’hui ne sont pas prêtes à avoir des enfants aussi tôt qu’auparavant, pour la simple et bonne raison que les femmes des générations précédentes étaient régulièrement assignées à un boulot de femme au foyer. Aujourd’hui, la parité professionnelle entre les hommes et les femmes est quasiment respectée, malgré des injustices salariales toujours d’actualité, et ces dames veulent avant tout s’assurer une situation financière des plus stables avant de devoir mettre au monde des enfants. Par ailleurs, même celles qui choisissent d’avoir des enfants plus tôt que la moyenne n’en ont généralement pas plus de deux ; aussi, cette Allemande est ses 17 enfants fait officie de cas insolite !