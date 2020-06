Véritable pépite située en Asie du Sud-Est, le Laos reste cette destination idéale pour les amoureux de nature. Elle est conservée dans toute son authenticité avec des espaces inexplorés, des lieux et paysages splendides, car préservée du tourisme de masse. Dans ce guide du voyageur, retrouvez cette expérience inédite à travers ces 5 jours de découverte du Laos.

Jour 1 : Faire de la randonnée dans la campagne laotienne

Le Laos reste cette terre réputée pour son terrain montagneux, la présence de campements de tribus des collines, ses monastères et temples bouddhistes splendides, de même que pour son architecture coloniale française. Entre les pentes karstiques où une dense végétation verdoyante se développe et les pistes cahoteuses, un paysage naturel sauvage se montre sous ses beaux jours. Ce paysage laisse découvrir de beaux villages avec des maisons en bambou. Tout ceci forme un cadre propice pour amoureux de marche et de randonnée. Au cours de ce périple, des chutes d’eau et des lagons vous apportent de la fraîcheur à travers un bain qui vous montre toute la splendeur de cette terre d’exception.

Jour 2 : Découvrir et savourer la gastronomie laotienne

La gastronomie laotienne vous montre la richesse de la culture de beau pays d’Asie. Moins connue que la cuisine thaïlandaise ou vietnamienne, la cuisine laotienne propose des plats à base de riz accompagné de viandes de volaille et de poissons. En général, très épicée, la cuisine laotienne propose aussi une variété de légumes. Elle offre une parfaite harmonie de cuisine thaïlandaise, vietnamienne et européenne. Pour découvrir cette saveur inédite des mets laotiens, il existe des agences spécialisées qui peuvent vous aider à mieux organiser votre voyage au Laos. À travers ce voyage, dégustez de savoureux plats comme le riz gluant, le Ping pa ou poisson grillé, le barbecue laotien, la soupe de riz, etc.

Jour 3 : Aller en aventure en scooter

Le scooter reste le moyen de déplacement le plus utilisé dans les pays de l’Asie. Le Laos ne déroge pas à cette règle. En effet, vous disposez d’un permis de conduire international et le tour est joué. Enfourchez votre moto et allez à la découverte par voie terrestre des espaces inexplorés et parfois, sortez des sentiers battus pour plus de sensations. Visitez la campagne autour de Thakhek et vivez une belle expérience qui vous laissera certainement des souvenirs inoubliables. Comme c’est possible, pourquoi alors s’en priver !

Jour 4 : Prendre un bain nature aux cascades sauvages dans les Bolovens

Effectuez des virées exceptionnelles sur des terres sauvages des Bolovens. C’est le moment de prendre une pause. Des panneaux avec l’inscription « waterfall » vous signalent la présence de cours d’eau. Profitez de la douceur des eaux de la cascade jumelle de Tad Fan.

Jour 5 : Vivre de nouvelles sensations avec la descente de la rivière en Tubing

Le Tubing reste cette activité récréative et très amusante que vous devez absolument essayer au cours de votre séjour au Laos. Installez-vous dans une bouée pneumatique circulaire et laissez-vous entraîner par le courant de la rivière. Descendez par exemple les rivières de Vang Vieng et admirez passionnément la beauté du paysage autour de vous.

Cependant, il importe en cette période de pandémie du coronavirus de respecter les règles qui font barrières à la propagation de ce virus.