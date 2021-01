Parfois surnommé « La demeure des Dieux », « le Royaume Ermitage » ou encore « Les marches qui donnent accès au paradis », le Népal est une destination très prisée de nos jours par de nombreux touristes. Quels sont les atouts de ce pays ? Pourquoi il reçoit autant de visiteurs par an ? Découvrez ici les raisons qui motivent le choix de cette destination.

Choisir le Népal pour admirer ses hautes montagnes

On visite le Népal pour découvrir les plus hautes montagnes du monde. Le Népal abrite les plus hauts monts de la chaîne de l’Himalaya entre 7000 et 8000 mètres d’altitude. Pour bien contempler ce chef-d’œuvre de la nature, il faudra se rendre dans le village de Nagarkot situé à environ 33 km de la capitale Katmandou. Situé à 2 200 mètres d’altitude, ce village est l’endroit parfait pour contempler les vertigineuses montagnes de l’Himalaya. De même, pour apprécier ces montagnes au coucher du soleil, nous vous recommandons de vous rendre dans la ville de Bandipur qui offre une vue pittoresque de l’Himalaya dans une lumière douce et puissante.

Partir au Népal et vous allez adorer le trek

Le Népal est une terre de montagnes et par ricochet la meilleure destination pour faire du trek. Quelle que soit la direction que vous prendrez au Népal, vous serez dirigé vers l’un des plus hauts sommets du monde. Pendant votre séjour en terre népalaise, vous pouvez choisir d’aller à pied à la découverte de ce beau pays. Vous aurez le privilège de voir cohabiter hommes et animaux dans un même environnement. Et si vous êtes un adepte du trek, quoi de mieux de poser votre valise dans le camp de base de l’Everest. Vous aurez ainsi la possibilité de découvrir le massif de l’Annapurna ou de découvrir les plus beaux lacs du pays.

Partir au Népal pour mieux apprendre à faire la méditation et le Yoga

Le Voyage au Népal vous offre la possibilité d’apprendre les rouages du yoga et de la méditation. Ce qu’on nous enseigne en Occident peut parfois s’éloigner de l’état d’esprit original de cette pratique. Au Népal, on vous apprendra les fondamentaux de la méditation et du yoga. Vous aurez la chance de découvrir que la méditation n’est rien d’autre qu’un des piliers du Ashtanga Yoga.

La meilleure destination pour de milliers d’autres activités

Si vous êtes en quête de destinations pour des activités qui procurent des sensations fortes, vous avez ce qu’il vous faut avec le Népal. En effet, au Népal, vous pouvez vous adonner à la pratique des activités comme le parapente, l’alpinisme, les safaris, le saut à l’élastique, le rafting, les montgolfières pour ne citer que ces activités.

Partir au Népal pour visiter les lieux saints

Le Népal est un pays sacré tout comme l’Inde du Sud. C’est la meilleure destination pour découvrir les lieux sacrés hindous ou bouddhistes. C’est aussi la parfaite destination pour renouer avec la spiritualité si on est pratiquant de cette religion. Dame Nature a offert à ce pays de nombreux endroits sacrés comme les lacs sacrés. Au Népal, vous pouvez aller à la découverte de ses nombreux monastères, le plus souvent érigés en haut des montagnes.