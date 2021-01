Parmi les pays d’Afrique les plus visités se trouve le Maroc. Ce pays accueille chaque année des milliers de touristes venus de tous les endroits du globe.

Qu’est-ce qui fait la particularité de ce pays du Maghreb pour qu’il attire autant de touristes à travers le monde ? Découvrez dans cet article les 5 raisons qui motivent un tel choix de destination.

Le Maroc est une destination moins chère

Le Maroc est une destination très moins chère pour ceux qui ont les petits budgets. Effectuez votre voyage au Maroc pendant la période hivernale et vous pouvez réserver votre hôtel à moins de 20 € la nuitée. De même, si vous aimez un certain luxe, vous pouvez vous faire plaisir avec seulement 50 euros la nuitée pour une chambre majestueuse dans un Riad traditionnel au centre de la médina. Retenons également que les prix alimentaires sont à la portée de toutes les bourses. Rien qu’avec moins de 4 euros, on peut s’offrir un bon repas dans un restaurant de la place. Néanmoins, il faut noter que les prix alimentaires varient d’une ville à une autre.

La joie de passer au moins une nuit dans le désert

Qui n’a pas envie de passer une ou des nuits dans le désert ? Tout le monde en raffole. Oui au Maroc il est bien possible de passer quelques nuits dans le désert. Dormir dans le désert est la meilleure manière de se couper du monde. C’est une parfaite façon de se ressourcer. Si vous avez envie de recentrer votre vie, vous ne pouvez que choisir le désert. L’expérience est unique. Vous vous rendez au sommet des dunes à dos de dromadaire. Cette expérience vous permet de contempler un ciel couvert d’étoiles, d’écouter le silence du désert jusqu’à vous endormir. Comme cela se fait dans une Agence de voyage en Egypte, vous pouvez aussi faire votre réservation pour profiter pleinement de cette expérience.

Profiter des belles plages du Maroc

Le Maroc est un pays côtier. La ville de Essaouira est l’une des destinations les plus prisées pour effectuer une excursion d’une journée. Dans cette ville, vous aurez la possibilité de vous rendre dans le plus vieux port portugais pour y déguster les fruits de mer locale. De même, la ville d’Agadir dispose de magnifiques plages situées sur la côte atlantique. Dans cette ville, vous pouvez paisiblement vous offrir un bain sous le soleil pour vous détendre.

Découvrir le Maroc à cause de sa gastronomie

Le Maroc a une renommée mondiale surtout à cause de sa richesse gastronomique. Cette richesse culinaire est très variée. Quand parle de la gastronomie marocaine tous ceux qui ont mis pied un jour dans ce pays pensent directement aux tajines et couscous. Mais la richesse de ce pays ne se limite pas à ces deux plats. Pour découvrir les autres merveilles de la gastronomie de ce pays, nous vous conseillons de vous rendre à la place Jemaa El Fna de Marrakech qui est souvent animée les soirs pour y déguster les délicieux repas de la cuisine marocaine. Parmi les viandes les plus prisées du pays se trouve en première position la viande de l’agneau. Vous aurez aussi la possibilité de savourer la célèbre soupe du Ramadan (la Harira) ou la soupe de haricots blancs connue sous le nom de Bissara.