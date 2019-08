Si les hommes comprenaient les phrases qu’utilisent souvent les femmes, il n’y aurait sans doute jamais de ruptures au sein des couples !

C’est bien connu, les hommes sont proprement incapables de savoir ce que veulent les femmes ! À croire que les individus des deux sexes ne parlent pas le même langage, car les phrases qu’utilisent les femmes à l’attention de leurs mecs ont toujours un sens plus ou moins caché que ces derniers, trop bêtas, sont incapable de déchiffrer ! C’est pourquoi il arrive souvent que des couples se disputent pour des broutilles, juste à cause d’une mauvaise compréhension. Il faut faire attentions, car c’est le premier des signes qui indiquent que la fin de votre couple !

Afin de fournir quelques pistes aux hommes qui ont toujours l’impression de nager dans le vague quand leur compagne leur parle, on s’est dit que ce serait quand même sympa de décoder quelques-unes des phrases les plus utilisées par les femmes dans un couple.

Voici donc les 20 phrases que vous avez tous déjà entendues, et auxquelles, messieurs, vous n’avez jamais rien compris ! Voici le sens qu’elles induisent, vous allez voir que vous étiez vraiment largement à côté de la plaque !

1. « Qu’est-ce que tu aimerais faire ce soir ? »

Il s’agit en réalité d’une question orientée sur ses propres désirs, et non pas sur les vôtres ! Vous pouvez voir cela comme un test, et si vous êtes assez malin pour voir la supercherie, vous saurez trouver une activité qu’elle aime faire par dessus tout. Défi relevé, vous verrez sans doute votre perspicacité récompensée dans la soirée !

2. « Non, ça ne me dérange pas que tu ailles voir ton ex pour son anniversaire. »

Oula, attention, piège ! Évidemment que ça lui pose un problème, qu’est-ce que ça vous ferait à vous si elle continuait de fréquenter son ancien petit copain ? Libre à vous de vous rendre à cet anniversaire, mais ne vous attendez pas à retrouver votre partenaire de bonne humeur lorsque vous allez rentrer. L’interrogatoire ne devrait pas tarder à arriver !

3. « Ça ne te dérange pas si ma mère débarque pour le week-end ? »

Il ne vaut mieux pas, car sinon c’est la scène de ménage ! C’est vrai que ça n’est pas toujours super cool de recevoir ses beaux-parents à la maison pour tout un week-end, mais dites-vous bien que ça n’arrivera pas non plus toutes les semaines (ou alors, vous pouvez d’ores et déjà commencer à paniquer), alors acceptez cette demande sans broncher, vous en sortirez grandi !

4. « Tu viens prendre ta douche avec moi ? »

Celui qui répond par la négative est un véritable idiot ! Il va sans dire que prendre une douche en couple est une excellente manière pour entamer un moment un peu coquin à deux, et refuser serait un véritable sacrilège, surtout que madame ne sera pas toujours aussi disponible pour satisfaire vos désirs sexuels ! Voyez cela comme un appel au sexe, et jetez-vous corps et âme dans la mêlée !

5. « Oui, ça va. »

Cette réponse veut tout simplement dire le contraire. Généralement, elel vous dit ça parce que justement, vous lui avez demandée si elle allait bien. Et si vous lui avez posée cette question, c’est que vous avez bien vu que quelque chose n’allait pas ! Évitez d’insister en multipliant les phrases indiscrètes, et tentez de découvrir ce qui ne va pas d’une manière moins frontale !

6. « Ah non, je ne suis pas en colère. »

Encore une fois, c’est un mensonge qu’il est difficile de croire ! Les femmes aiment avoir le dernier mot, et surtout passer pour des personnes pleines de sang-froid devant leur mec, qui lui ne s’énerve quasiment jamais car il se fout de tout. Néanmoins, vous sentez au moment-même où elle vous dit ça qu’il y a un véritable torrent de lave en éruption qui ne demande qu’à jaillir de ses yeux !

7. « Comme tu veux ! »

Mieux vaut faire comme ELLE veut en réalité. Les femmes font régulièrement passer les envies de leurs mecs avant les leurs, mais au fond, elles se sentent profondément délaissées. N’hésitez pas à choisir l’option qui lui fera le plus plaisir, au moins la moitié du temps, pour que les deux partis du couple se sentent épanouis !

8. « Il faudrait qu’on discute un peu. »

Surtout, ne faites pas l’erreur de prendre ça à la légère, il s’agit de l’une des phrases les plus lourdes de sens ! Généralement, les femmes aiment parler des problèmes qu’elles sentent dans un couple, là où les hommes préfèrent la tactique de l’autruche. Posez-vous avec elle et parlez, même si ça doit faire mal sur le moment. Plus vous esquiverez, et pire ce sera !

9. « J’ai l’impression que tu ronfles la nuit. »

Non non, ça n’est pas une impression : ce qu’elle veut dire par là, c’est que vous ronflez la nuit, c’est une certitude, et que vous la déranger par dessus le marché ! Tout ce qui touche au sommeil de votre compagne est sacré, car les femmes sont toujours fatiguées pour de nombreuses raisons ! Trouvez un moyen pour éviter de ronfler, sinon vous risquez l’ultimatum !

10. « Je trouve qu’on ne parle pas assez ! »

En gros, elle vous prend pour un associable primaire, ou pour un mec qui n’est avec elle que pour le sexe ! Toujours est-il que la communication est une donnée essentielle dans un couple, et il faut se parler pour pouvoir améliorer la vie commune. Arrêtez de passer votre temps à regarder la télé sans rien dire, intéressez-vous un peu à ce qu’elle fait !

11. « Tu fais quoi, là ? »

Quoi que vous soyez en train de faire, si elle vous pose cette question, c’est que vous le faites mal ! Alors évitez de lui répondre comme si de rien n’était en continuant malgré son avertissement implicite, elle risque de vous reprendre violemment !

12. « Mon amie m’a dit que ce truc-là était vraiment bien ! »

Sous-entendu, il faut absolument l’acheter, c’est génial ! Ne vous avisez surtout pas de remettre en doute la parole de son amie, car vous pourriez à la fois vous mettre à dos l’amie en question qui apprendra ce que vous avez dit, mais aussi votre compagne qui n’apprécie pas que vous doutiez de ses connaissances alors qu’elle ne dit jamais rien sur les vôtres !

13. « Ce serait sympa de faire un détour pour aller voir mes parents ! »

Oui on sait, l’essence, ça n’est pas gratuit. En plus, ses parents, vous n’avez pas forcément envie de les voir, vous vous sentez toujours mal à l’aise avec eux. Mais bon, de temps à autre, faites un effort pour elle, sinon elle vous le fera payer, qu’importe le moyen !

14. « On va où tu veux, ça m’est égal ! »

Oh que non, ça ne lui est pas égal ! Elle dit ça pour éviter d’avoir à argumenter ou pour vous donner l’impression que vous avez le choix et l’ascendant dans le couple. Mais parmi les phrases les plus difficiles à interpréter, celle-là est peut-être la moins compliquée à identifier. Vous irez où elle a envie d’aller, un point c’est tout.

15. « Sors avec tes potes, ne t’occupe pas de moi. »

Il peut arriver (mais ça n’est pas si fréquent que ça) qu’elle accepte en effet avec plaisir de vous laisser partir en soirée avec vos potes, surtout que ses soirées entre copines sont bien déjantées ! Néanmoins, veillez à ne pas trop la laisser seule à la maison : même si elle vous fait croire qu’elle aime que vous vous amusiez avec vos amis, elle préfère largement que vous restiez avec elle !

16. « C’est d’accord alors. »

Ça, c’est peut-être l’une des phrases favorites des femmes pour clore une conversation. L’avantage pour un homme, c’est qu’après avoir entendu cela, il sait qu’il n’aura pas à argumenter davantage. Mais l’inconvénient, c’est que sa femme aura définitivement pris le pas sur ses choix ; si elle dit ça, c’est qu’elle est satisfaite de la tournure qu’a pris la situation !

17. « Tu pourras faire ça plus tard, non ? »

Une remarque qui sous-entend que vous pourriez peut-être vous occuper de choses beaucoup plus importantes (comme elle, par exemple) au lieu de faire une partie de FIFA en ligne avec vos potes. Soyez un peu adulte, et revoyez votre sens des priorités à la hausse !

18. « Tu peux me ramener quelque chose du magasin ? »

Le « non » est à proscrire, bien évidemment. Mais même si votre « oui » est sincère, si vous oubliez finalement ce qu’elle vous avait demandé, vous aurez droit à de petits reproches en arrivant à la maison. Ne laissez pas passer cette occasion de lui prouver que vous n’êtes pas un incompétent notoire !

19. « Écoute-moi quand je te parle ! »

Même si vous lui assurez que c’est le cas, il y a une différence entre « écouter » et « entendre » que vous n’avez manifestement pas très bien saisie ! C’est l’une des raisons principales dans les ruptures conjugales, alors écoutez-la quand elle vous parle, c’est important !

20. « Qu’est-ce que tu en dis ? »

Qu’importe ce que vous en dites. Elle vous demande votre avis uniquement pour que vous vous sentiez impliqué dans les décisions de couple importantes à prendre, mais si elle vous demande cela, c’est qu’elle a déjà pris une décision de son côté, et qu’il vaudra mieux s’y ranger !