Imaginez la scène : un cadre chic, des services luxueux et un sentiment d’autonomie indescriptible au Canada. Si cette vision vous a plus, sachez qu’il est tout à fait possible de la concrétiser avec le bon budget.

De plus, le paysage naturel et culturel canadien est en parfaite adéquation avec un tel séjour d’exception : de grands lacs, une cuisine alléchante, des parcs nationaux, des forêts verdoyantes, des édifices historiques… la liste est encore longue. Inspirez-vous de ces 2 destinations de rêve pour faire un luxueux voyage au Canada.

Séjour de luxe en famille à l’auberge le Baluchon

Planifiez-vous une semaine de bien-être en compagnie de vos enfants ? Populaire en région de la Mauricie, le prestigieux établissement le Baluchon est parfait pour associer confort et reconnexion avec la nature.

Conformes à toutes attentes, les activités de bien-être proposées par l’auberge Le Baluchon vous font profiter d’une expérience unique, loin de vos soucis :

Un sauna haut de gamme.

Des massages thérapeutiques.

Une piscine localisée en intérieur.

Des soins esthétiques.

La gastronomie, quant à elle, est loin d’être négligée. Au menu, vous aurez droit à un nombre important de plats raffinés et à base de terroir. Attendez-vous donc à des surprises gustatives tant au petit-déjeuner qu’au dîner.

Selon vos envies et votre énergie, la découverte des forêts enneigées et des lacs enneigés de la Mauricie peut se faire à différentes vitesses :

Rapidement, à bord d’une motoneige. Après s’être informé des instructions de conduite et avoir enfilé vos meilleurs habits chauds, montez sur votre véhicule motorisé pour des sensations fortes à foison.

Modérément vite sur un traîneau à chiens. Accompagnés de vos fidèles compagnons, partez à la découverte du Grand Nord. Un agréable moment pour communier avec l’environnement.

Tranquillement en fatbike. Ce vélo à roues épaisses est idéal pour explorer la faune et flore québécoises, tout en se dégourdissant les jambes.

Cela correspond-il à votre idée de séjour luxueux ? Consultez les conseils de professionnels comme Marco Vasco Canada ou un autre voyagiste pour organiser une escapade satisfaisante sur le sol canadien.

Un itinéraire inédit pour passer un voyage en amoureux au Québec

Qu’il s’agisse d’un voyage de noces ou de tout simplement une escapade d’une semaine pour ranimer la flamme dans votre couple, un Québec très nature et romantique est exactement ce dont vous avez besoin. Voici un circuit rempli d’intimités qui vous transporte au cœur du merveilleux décor vert du Québec :

2 premiers jours passés à Montréal

Avant d’aller explorer la fascinante région sauvage de la Mauricie, passez quelque temps dans la grande ville de Montréal. Après avoir opté pour un hébergement en centre-ville, sortez pour découvrir les multiples facettes de ce dernier : une architecture impressionnante avec la Basilique Notre-Dame, un délicieux mix de cultures et des restaurants promettant des diners en amoureux exclusifs.

Jours 3 et 4 au Lac Édouard

Après avoir apprécié la vie urbaine à Montréal, place maintenant à la campagne. Vous séjournerez à la Seigneurie du Triton, un prodigieux établissement où vous profiterez d’une cuisine exquise, tout en vous adonnant à une grande liste d’activités gratuites en plein air. Vous apprécierez particulièrement les randonnées paisibles en amoureux près des nombreux lacs environnants.

Jours 5, 6 et 7 à Tadoussac

Avant de revenir chez vous, rendez-vous dans la petite, mais très élégante ville de Tadoussac, un spot idéal pour observer les baleines de Saint-Laurent. Pour une touche romantique, choisissez un bateau de croisière ou un voilier pour aller à la rencontre de ces formidables cétacés à l’estuaire de Saint-Laurent.